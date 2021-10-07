https://ru.sputnik.md/20211007/moldova-i-litva-podpisali-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-voditelskikh-prav-45341634.html
Молдова и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав
Молдова и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав
Молдова и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав
2021-10-07T21:15+0300
2021-10-07T21:15+0300
2021-10-07T21:15+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Молдова и Литва подписали межправительственное соглашение о взаимном признании водительских прав. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Как отметили в МИДЕИ, соглашение подписали в соответствии с договоренностями на высшем уровне, достигнутыми во время визита в Кишинев президента Литвы Гитанаса Науседы и министра иностранных дел Габриэлиуса Ландсбергиса. Документ был подписан в Вильнюсе госсекретарь МИДЕИ Вячеслав Добындэ и глава МВД Литвы Агне Билотайте."Положения соглашения позволят гражданам Молдовы, постоянно или временно проживающим в Литве, получить ряд преимуществ, таких, как освобождение от платы за обучение и дополнительный экзамен при конвертации водительских прав и связанные с этим расходы, свободное передвижение в международном сообщении, в том числе облегчение получения контрактов на работу", - заявил на церемонии подписания Добындэ.Визит молдавского дипломата в Вильнюс проходит по приглашению канцлера МИД Литвы Инги Чернюк.
https://ru.sputnik.md/20210919/mozhno-moldova-kupit-voditelskie-prava-chto-grozit-44811354.html
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в мире, молдова, литва, водительские права
Молдова и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав
Положения соглашения позволят молдавским гражданам в Литве получить множество преимуществ.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Молдова и Литва подписали межправительственное соглашение о взаимном признании водительских прав. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Как отметили в МИДЕИ, соглашение подписали в соответствии с договоренностями на высшем уровне, достигнутыми во время визита в Кишинев президента Литвы Гитанаса Науседы и министра иностранных дел Габриэлиуса Ландсбергиса.
Документ был подписан в Вильнюсе госсекретарь МИДЕИ Вячеслав Добындэ и глава МВД Литвы Агне Билотайте.
"Положения соглашения позволят гражданам Молдовы, постоянно или временно проживающим в Литве, получить ряд преимуществ, таких, как освобождение от платы за обучение и дополнительный экзамен при конвертации водительских прав и связанные с этим расходы, свободное передвижение в международном сообщении, в том числе облегчение получения контрактов на работу", - заявил на церемонии подписания Добындэ.
Визит молдавского дипломата в Вильнюс проходит по приглашению канцлера МИД Литвы Инги Чернюк.