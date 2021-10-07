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Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита
Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита
Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита
2021-10-07T14:16+0300
2021-10-07T14:16+0300
коронавирус
финляндия
вакцина
мужчина
вакцинация
сердечно-сосудистые заболевания
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В Финляндии приостановили использование вакцины от COVID-19 Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин до 30 лет из-за риска развития серьезных побочных эффектов, сообщил на пресс-конференции представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.В Финляндии 72% населения привиты от коронавируса полностью, 84% получили первую дозу вакцины, передает РИА Новости."В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna в качестве первой дозы… Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют несколько более высокий риск развития миокардита", - отметил он.В среду Швеция и Дания также приостановили вакцинацию этим препаратом в связи с возможным развитием заболеваний сердца.
https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html
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финляндия, вакцина, мужчина, вакцинация, сердечно-сосудистые заболевания

Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита

14:16 07.10.2021
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© AFP 2021 / SAM YEHModerna
Moderna - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / SAM YEH
Несколько европейских стран приостановили вакцинацию Moderna в связи с побочными эффектами.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В Финляндии приостановили использование вакцины от COVID-19 Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин до 30 лет из-за риска развития серьезных побочных эффектов, сообщил на пресс-конференции представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.
В Финляндии 72% населения привиты от коронавируса полностью, 84% получили первую дозу вакцины, передает РИА Новости.
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"В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna в качестве первой дозы… Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют несколько более высокий риск развития миокардита", - отметил он.
В среду Швеция и Дания также приостановили вакцинацию этим препаратом в связи с возможным развитием заболеваний сердца.
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