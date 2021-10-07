https://ru.sputnik.md/20211007/muzhchina-do-30-let-zapret-moderna-risk-miokardit-45332378.html

Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита

Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита

Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита

2021-10-07T14:16+0300

2021-10-07T14:16+0300

2021-10-07T14:16+0300

коронавирус

финляндия

вакцина

мужчина

вакцинация

сердечно-сосудистые заболевания

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В Финляндии приостановили использование вакцины от COVID-19 Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин до 30 лет из-за риска развития серьезных побочных эффектов, сообщил на пресс-конференции представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.В Финляндии 72% населения привиты от коронавируса полностью, 84% получили первую дозу вакцины, передает РИА Новости."В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna в качестве первой дозы… Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют несколько более высокий риск развития миокардита", - отметил он.В среду Швеция и Дания также приостановили вакцинацию этим препаратом в связи с возможным развитием заболеваний сердца.

https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html

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финляндия, вакцина, мужчина, вакцинация, сердечно-сосудистые заболевания