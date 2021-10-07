https://ru.sputnik.md/20211007/nachala-goda-publichnom-byudzhete-moldovy-dokhod-54-milliardov-leev-45340343.html

С начала года в публичном бюджете Молдовы - доход в 54 миллиарда леев

С начала года в публичном бюджете Молдовы - доход в 54 миллиарда леев

С начала года в публичном бюджете Молдовы - доход в 54 миллиардов леев

2021-10-07T17:40+0300

2021-10-07T17:40+0300

2021-10-07T17:46+0300

экономика

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бюджет

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В январе - сентябре этого года в национальном публичном бюджете было накоплено доходов на 54 миллиарда леев, что на 9,4 миллиарда леев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Министерстве финансов.Как отметили в ведомстве, расходы составили 56,3 миллиарда леев, что по сравнению с тем же периодом 2020 года больше на 6,4 миллиарда. Исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в 2,3 миллиарда леев, а сальдо средств на счетах бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет, исчислялось в размере 8,7 миллиардов леев.Как уточнили в министерстве, доходы, находящиеся в ведении Государственной налоговой службы, оценивались в 14,6 миллиарда леев, что на 2,3 миллиарда леев больше, чем в тот же период 2020 года, а доходы, администрируемые Таможенной службой, составили 20,2 миллиардов леев, увеличившись на 4,3 миллиарда по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.По данным Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 37,7 миллиардов леев, что на 3,9 миллиарда больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. "Исполнение госбюджета завершилось с дефицитом в размере 3,9 миллиарда леев, а сальдо средств на счетах госбюджета составило 4,6 миллиарда леев", - говорится в сообщении ведомства.Министерство финансов обеспечило выполнение всех платежных обязательств в январе - сентябре текущего года, все платежи были профинансированы в полном объеме.

https://ru.sputnik.md/20210901/nalogovaya-sluzhba-postupleniya-byudzhet-44386667.html

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в молдове, молдова, министерство финансов, бюджет