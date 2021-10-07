https://ru.sputnik.md/20211007/nare-maksimalnye-tarify-45332803.html

Снова подорожание: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо

Снова подорожание: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо

Снова подорожание: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо

2021-10-07T13:24+0300

2021-10-07T13:24+0300

2021-10-07T13:24+0300

общество

в молдове

молдова

цены на топливо

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные на 8 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на восемь банов и достигнет 21,06 лея.Цена на дизтопливо выросла на 11 банов и составляет 17,95 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.

https://ru.sputnik.md/20210714/anre-o-situatsii-na-rynke-nefteproduktov-tseny-na-toplivo-35519049.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике