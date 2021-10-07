https://ru.sputnik.md/20211007/pogodnye-rekordy-moldovy-7-oktyabrya-45322786.html

Погодные рекорды Молдовы 7 октября

Погодные рекорды Молдовы 7 октября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 07.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Самое холодное 7 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад и было зафиксировано дважды. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1954 и 1948 году в этот день температура воздуха составила -0,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 7 октября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +25,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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