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Погодные рекорды Молдовы 7 октября
Погодные рекорды Молдовы 7 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 07.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-07T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Самое холодное 7 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад и было зафиксировано дважды. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1954 и 1948 году в этот день температура воздуха составила -0,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 7 октября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +25,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 7 октября

00:01 07.10.2021
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© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкДевушка гуляет с собакой осенним днем в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Девушка гуляет с собакой осенним днем в сквере на Ленинском проспекте в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Самое холодное 7 октября на территории Молдовы выдалось более полувека назад и было зафиксировано дважды. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1954 и 1948 году в этот день температура воздуха составила -0,2 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 7 октября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +25,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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