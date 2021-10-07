https://ru.sputnik.md/20211007/politsiya-raskryla-skhemu-dostavki-rasprostraneniya-narkotikov-v-moldove-45331607.html

Полиция раскрыла схему доставки и распространения наркотиков в Молдове

Полиция раскрыла схему доставки и распространения наркотиков в Молдове

Полиция раскрыла схему доставки и распространения наркотиков в Молдове

2021-10-07T12:18+0300

2021-10-07T12:18+0300

2021-10-07T12:24+0300

общество

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наркотики

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Молдавские правоохранительные органы раскрыли преступную группу, занимающуюся контрабандой и распространением разных видов наркотических веществ через онлайн-магазины. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в ведомстве, с помощью спецбригады Fulger было задержано четыре человека, все они сейчас под предварительным арестом на 30 дней. По данным следствия, для осуществления беспрепятственной незаконной деятельности лидер преступной группы, находящейся на Украине, нанял специалиста по информатике, который создал безопасный инструмент связи, использованный позднее для вербовки новых членов группы, отправки инструкций и контроля действий. "Для обеспечения контрабанды он набирал в основном украинцев в качестве курьеров для перевозки наркотиков из Украины в Молдову. Оказавшись в Кишиневе, курьеры арендовали машины, квартиры или комнаты в отеле, затем за несколько дней упаковывали товар в необходимом количестве и прятали их для клиентов в Кишиневе и Бельцах", – добавили в полиции. После обысков были найдены наркотические средства и другие доказательства преступной деятельности подозреваемых. Если вина задержанных будет доказана, им грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

https://ru.sputnik.md/20210913/politsiya-izyala-narkotiky-44722332.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, полиция, наркотики