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Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы
Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы
Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы
2021-10-07T10:49+0300
2021-10-07T10:49+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Сильный пожар произошел на севере страны, в селе Хитрешты Фэлештского района, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, пламя охватило пристройку возле жилых домов.Пламя распространилось на рядом стоящий трактор. Пожарным удалось локализовать возгорание менее чем за час. Полностью потушить пожар удалось лишь спустя два часа.При его ликвидации сотрудники ГИЧС спасли двух свиней и двух собак, а также сумели предотвратить распространение пламени еще на два рядом стоящих строения. В результата возгорания была уничтожена площадь склада в 144 квадратных метра.Обстоятельства инцидента выясняются.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пожар

Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы

10:49 07.10.2021
239
© Sputnik / Mihai CarausПожарные
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Спасателям удалось предотвратить серьезные последствия пожара.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Сильный пожар произошел на севере страны, в селе Хитрешты Фэлештского района, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ведомства, пламя охватило пристройку возле жилых домов.

"На место прибыло два пожарных расчета. Выяснилось, что горит склад с кормом для животных", – говорится в сообщении спасателей.

Пламя распространилось на рядом стоящий трактор. Пожарным удалось локализовать возгорание менее чем за час.
Полностью потушить пожар удалось лишь спустя два часа.
При его ликвидации сотрудники ГИЧС спасли двух свиней и двух собак, а также сумели предотвратить распространение пламени еще на два рядом стоящих строения.
В результата возгорания была уничтожена площадь склада в 144 квадратных метра.
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Обстоятельства инцидента выясняются.
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