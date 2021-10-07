https://ru.sputnik.md/20211007/pozhar-selo-moldova-45327648.html

Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы

Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы

Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы

2021-10-07T10:49+0300

2021-10-07T10:49+0300

2021-10-07T10:49+0300

общество

в молдове

молдова

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43438526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22b7931addbae9817ac689e08d36e032.jpg

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Сильный пожар произошел на севере страны, в селе Хитрешты Фэлештского района, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, пламя охватило пристройку возле жилых домов.Пламя распространилось на рядом стоящий трактор. Пожарным удалось локализовать возгорание менее чем за час. Полностью потушить пожар удалось лишь спустя два часа.При его ликвидации сотрудники ГИЧС спасли двух свиней и двух собак, а также сумели предотвратить распространение пламени еще на два рядом стоящих строения. В результата возгорания была уничтожена площадь склада в 144 квадратных метра.Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ru.sputnik.md/20210924/pozhar-mnogoetazhka-kishinev-45010849.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, пожар