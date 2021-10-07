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Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
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коронавирус
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, Мирзиеев седьмого октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения.
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россия, вакцина, спутник v

Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране

11:31 07.10.2021 (обновлено: 11:53 07.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Совместное с Россией производство вакцины "Спутник V" открыто в Узбекистане.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, Мирзиеев седьмого октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения.

"С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям... Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", – говорится в сообщении по итогам разговора.

Медицинский работник демонстрирует ампулы с российской вакциной Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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4 октября, 14:43
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