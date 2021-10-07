https://ru.sputnik.md/20211007/proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v-zapuscheno-esche-v-odnoy-strane-45330736.html
Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
2021-10-07T11:31+0300
2021-10-07T11:31+0300
2021-10-07T11:53+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, Мирзиеев седьмого октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения.
https://ru.sputnik.md/20211004/voz-pretenzii-sputnik-v-45250071.html
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россия, вакцина, спутник v
Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
11:31 07.10.2021 (обновлено: 11:53 07.10.2021)
Совместное с Россией производство вакцины "Спутник V" открыто в Узбекистане.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik.
Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу узбекского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, Мирзиеев седьмого октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения.
"С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям... Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", – говорится в сообщении по итогам разговора.