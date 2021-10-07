https://ru.sputnik.md/20211007/proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v-zapuscheno-esche-v-odnoy-strane-45330736.html

Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране

Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране

Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране

2021-10-07T11:31+0300

2021-10-07T11:31+0300

2021-10-07T11:53+0300

коронавирус

россия

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, Мирзиеев седьмого октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения.

https://ru.sputnik.md/20211004/voz-pretenzii-sputnik-v-45250071.html

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россия, вакцина, спутник v