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Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней
Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней
Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней
2021-10-07T16:31+0300
2021-10-07T16:45+0300
общество
в молдове
молдова
арест
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Прокурор Виктор Фуртунэ по делу отстраненного генпрокурора Александра Стояногло потребовал его ареста на 30 дней. Об этом Sputnik Молдова заявил его адвокат Василе Гафтон. По словам адвоката, у защиты есть данные, которые помогут доказать, что Стояногло "не виновен в том, в чем его обвиняют". Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней

16:31 07.10.2021 (обновлено: 16:45 07.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Серджиу Прапорщик
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Стали известны подробности дела Александра Стояногло.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Прокурор Виктор Фуртунэ по делу отстраненного генпрокурора Александра Стояногло потребовал его ареста на 30 дней. Об этом Sputnik Молдова заявил его адвокат Василе Гафтон.

"В четверг прокурор передал ходатайство о применении меры пресечения, завтра, 8 октября, этот запрос будет рассмотрен в суде", - отметил Гафтон.

По словам адвоката, у защиты есть данные, которые помогут доказать, что Стояногло "не виновен в том, в чем его обвиняют".

Отстранение и задержание Стояногло

Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором
5 октября, 21:53
618
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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