https://ru.sputnik.md/20211007/prokuror-po-delu-stoyanoglo-potreboval-ego-aresta-na-30-dney-45339135.html

Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней

Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней

Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней

2021-10-07T16:31+0300

2021-10-07T16:31+0300

2021-10-07T16:45+0300

общество

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молдова

арест

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Прокурор Виктор Фуртунэ по делу отстраненного генпрокурора Александра Стояногло потребовал его ареста на 30 дней. Об этом Sputnik Молдова заявил его адвокат Василе Гафтон. По словам адвоката, у защиты есть данные, которые помогут доказать, что Стояногло "не виновен в том, в чем его обвиняют". Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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