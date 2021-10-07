https://ru.sputnik.md/20211007/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-vse-esche-vozmozhny-zamorozki-45318336.html
Самый точный прогноз погоды: все еще возможны заморозки
Самый точный прогноз погоды: все еще возможны заморозки
Какая погода будет в Молдове 7 8 и 9 октября Gismeteo
2021-10-07T07:00+0300
2021-10-07T07:00+0300
2021-10-07T08:54+0300
прогноз погоды
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Малооблачно, без осадков.Ожидается ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -1..-3.Точный прогноз погоды в Кишиневе седьмого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +14 до +16.Далее, 8 октября, сохранится угроза заморозков. С 9 октября начнет постепенно холодать, возможны слабые дожди. Праздники и народные приметыВ этот день, 7 октября (24 сентября по старому стилю), православная церковь отмечает праздник в честь святой равноапостольной Феклы Иконийской. По традиции на Феклу начинались первые хлебные замолотки, с утра до поздней ночи в овинах разводили огонь. Отблески света, исходившего из протапливаемых помещений, на ночном небосклоне напоминали зарево, поэтому святую в народе называли Заревницей.Прежде чем возжечь новый огонь, нужно было затушить все ранее горящие в доме источники пламени. Живой огонь добывали путем трения и доверяли это дело исключительно мужчинам, у которых уже были семьи. По традиции добытое пламя разносили по дворам, им разжигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.Также русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому.Народные приметы свидетельствуют, что, если в октябре листья деревьев желтеют и быстро опадают, это знак того, что следующий год будет урожайным, а если в октябре будет морозно или выпадет снег, то январь будет мягче и теплее.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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прогноз погоды, в молдове
Самый точный прогноз погоды: все еще возможны заморозки
07:00 07.10.2021 (обновлено: 08:54 07.10.2021)
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Малооблачно, без осадков.
Ожидается ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -1..-3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе седьмого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +14 до +16.
Далее, 8 октября, сохранится угроза заморозков. С 9 октября начнет постепенно холодать, возможны слабые дожди.
Праздники и народные приметы
В этот день, 7 октября (24 сентября по старому стилю), православная церковь отмечает праздник в честь святой равноапостольной Феклы Иконийской. По традиции на Феклу начинались первые хлебные замолотки, с утра до поздней ночи в овинах разводили огонь. Отблески света, исходившего из протапливаемых помещений, на ночном небосклоне напоминали зарево, поэтому святую в народе называли Заревницей.
Прежде чем возжечь новый огонь, нужно было затушить все ранее горящие в доме источники пламени. Живой огонь добывали путем трения и доверяли это дело исключительно мужчинам, у которых уже были семьи. По традиции добытое пламя разносили по дворам, им разжигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.
Также русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому.
Народные приметы свидетельствуют, что, если в октябре листья деревьев желтеют и быстро опадают, это знак того, что следующий год будет урожайным, а если в октябре будет морозно или выпадет снег, то январь будет мягче и теплее.