https://ru.sputnik.md/20211007/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-vse-esche-vozmozhny-zamorozki-45318336.html

Самый точный прогноз погоды: все еще возможны заморозки

Самый точный прогноз погоды: все еще возможны заморозки

Какая погода будет в Молдове 7 8 и 9 октября Gismeteo

2021-10-07T07:00+0300

2021-10-07T07:00+0300

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прогноз погоды

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Малооблачно, без осадков.Ожидается ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -1..-3.Точный прогноз погоды в Кишиневе седьмого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +14 до +16.Далее, 8 октября, сохранится угроза заморозков. С 9 октября начнет постепенно холодать, возможны слабые дожди. Праздники и народные приметыВ этот день, 7 октября (24 сентября по старому стилю), православная церковь отмечает праздник в честь святой равноапостольной Феклы Иконийской. По традиции на Феклу начинались первые хлебные замолотки, с утра до поздней ночи в овинах разводили огонь. Отблески света, исходившего из протапливаемых помещений, на ночном небосклоне напоминали зарево, поэтому святую в народе называли Заревницей.Прежде чем возжечь новый огонь, нужно было затушить все ранее горящие в доме источники пламени. Живой огонь добывали путем трения и доверяли это дело исключительно мужчинам, у которых уже были семьи. По традиции добытое пламя разносили по дворам, им разжигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.Также русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому.Народные приметы свидетельствуют, что, если в октябре листья деревьев желтеют и быстро опадают, это знак того, что следующий год будет урожайным, а если в октябре будет морозно или выпадет снег, то январь будет мягче и теплее.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, в молдове