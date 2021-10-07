https://ru.sputnik.md/20211007/sandu-ryngach-chempionat-mira-45332134.html
Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в чемпионате мира по борьбе
Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в чемпионате мира по борьбе
Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в Чемпионате мира по борьбе
2021-10-07T12:44+0300
2021-10-07T12:44+0300
2021-10-07T12:49+0300
спорт
в молдове
молдова
майя санду
борьба
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавскую спортсменку Ирину Рынгач с победой на чемпионате мира по борьбе в Осло. "Впечатляющее выступление наших борцов на чемпионате мира в Осло! Ирина Рынгач, спортсменка из Леова, которой всего 20 лет, заставила нас гордиться нашей страной, выиграв в упорной борьбе первую золотую медаль в истории женской вольной борьбы в Молдове", – написала Санду на своей странице в Facebook. Президент также отметила и серебряную медаль другой спортсменки – Юлии Леорда. По мнению Санду, это большой успех для молдавского спорта, который стал возможен благодаря этим двум смелым и сильным спортсменкам. Как подчеркнула президент, они доказали, что невозможное возможно через труд, амбиции и целеустремленность.Санду передала поздравления тренерскому штабу спортсменок: Андрею и Петру Киперь и Анатолу Гуйдя. Ранее победу Рынгач и Леорды отметили в парламенте Молдовы. Речь главы парламента завершилась аплодисментами.Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.
https://ru.sputnik.md/20211006/moldavskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-mira-po-borbe-45323674.html
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в молдове, молдова, майя санду, борьба
Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в чемпионате мира по борьбе
12:44 07.10.2021 (обновлено: 12:49 07.10.2021)
Глава государства отметила большой успех для молдавского спорта.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавскую спортсменку Ирину Рынгач с победой на чемпионате мира по борьбе в Осло.
"Впечатляющее выступление наших борцов на чемпионате мира в Осло! Ирина Рынгач, спортсменка из Леова, которой всего 20 лет, заставила нас гордиться нашей страной, выиграв в упорной борьбе первую золотую медаль в истории женской вольной борьбы в Молдове", – написала Санду на своей странице в Facebook.
Президент также отметила и серебряную медаль другой спортсменки – Юлии Леорда.
По мнению Санду, это большой успех для молдавского спорта, который стал возможен благодаря этим двум смелым и сильным спортсменкам. Как подчеркнула президент, они доказали, что невозможное возможно через труд, амбиции и целеустремленность.
Санду передала поздравления тренерскому штабу спортсменок: Андрею и Петру Киперь и Анатолу Гуйдя.
Ранее победу Рынгач и Леорды отметили в парламенте Молдовы.
"Ирина провела фантастический сезон, выиграв четыре высших титула за год: чемпион Европы среди молодежи и взрослых, а также чемпион мира среди молодежи. Это реальный пример для Молдовы. Поздравления тренерам, родителям и всем, кто внес свой вклад в это выдающееся выступление", – заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Речь главы парламента завершилась аплодисментами.
Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.