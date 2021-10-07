https://ru.sputnik.md/20211007/sandu-ryngach-chempionat-mira-45332134.html

Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в чемпионате мира по борьбе

Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в чемпионате мира по борьбе

Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в Чемпионате мира по борьбе

2021-10-07T12:44+0300

2021-10-07T12:44+0300

2021-10-07T12:49+0300

спорт

в молдове

молдова

майя санду

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1c/44315482_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_725caee6768c51d9dfabb1d895cfd756.jpg

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавскую спортсменку Ирину Рынгач с победой на чемпионате мира по борьбе в Осло. "Впечатляющее выступление наших борцов на чемпионате мира в Осло! Ирина Рынгач, спортсменка из Леова, которой всего 20 лет, заставила нас гордиться нашей страной, выиграв в упорной борьбе первую золотую медаль в истории женской вольной борьбы в Молдове", – написала Санду на своей странице в Facebook. Президент также отметила и серебряную медаль другой спортсменки – Юлии Леорда. По мнению Санду, это большой успех для молдавского спорта, который стал возможен благодаря этим двум смелым и сильным спортсменкам. Как подчеркнула президент, они доказали, что невозможное возможно через труд, амбиции и целеустремленность.Санду передала поздравления тренерскому штабу спортсменок: Андрею и Петру Киперь и Анатолу Гуйдя. Ранее победу Рынгач и Леорды отметили в парламенте Молдовы. Речь главы парламента завершилась аплодисментами.Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.

https://ru.sputnik.md/20211006/moldavskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-mira-po-borbe-45323674.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, майя санду, борьба