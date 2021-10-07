https://ru.sputnik.md/20211007/seti-poyavilas-petitsiya-trebovaniem-osvobodit-stoyanoglo-45340950.html
В Сети появилась петиция с требованием освободить Стояногло
В Сети появилась петиция с требованием освободить Стояногло
В сети появилась петиция с требованием освободить Стояногло
2021-10-07T18:00+0300
2021-10-07T18:00+0300
2021-10-07T18:04+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
петиция
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В интернете размещена петиция в поддержку отстраненного генпрокурора Молдовы Александра Стояногло. Петиция появилась на портале change.org, главное требование - освобождение Стояногло и прекращение его преследования. Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, петиция, александр стояногло
В Сети появилась петиция с требованием освободить Стояногло
18:00 07.10.2021 (обновлено: 18:04 07.10.2021)
Граждане Молдовы начали подписывать петицию.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik.
В интернете размещена петиция
в поддержку отстраненного генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.
Петиция появилась на портале change.org, главное требование - освобождение Стояногло и прекращение его преследования.
"Народ Молдовы возмущен арестом генерального прокурора Александра Стояногло. Народ требует освобождения Стояногло и прекращения преследования его и его семьи по политическим мотивам", - говорится в тексте петиции.
Отстранение и задержание Стояногло
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.