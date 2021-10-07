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Сколько денег вливают западные НПО в страны на постсоветском пространстве

Сколько денег вливают западные НПО в страны на постсоветском пространстве

Депутат молдавского парламента обозначил суммы, которые Запад через НПО тратит на страны постсоветского пространства

2021-10-07T20:45+0300

2021-10-07T20:45+0300

2021-10-07T20:45+0300

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Молдавский депутат Богдан Цырдя проанализировал деятельность нескольких западных НПО, которые работают на постсоветском пространстве, и рассказал в интервью Sputnik, сколько денег они вливают в эти государства.НПО: сила – мягкая по форме, жестокая по последствиям>>>Как напомнил депутат, ранее Запад уверял, что Национальный фонд демократии, Фонд Сороса занимаются благотворительностью, помогают в строительстве демократии и либеральных ценностей.По его словам, Национальный фонд демократии получает деньги от Госдепа, USAID. "Начинал фонд скромно – 40 миллионов долларов в 2003 году. В 2006-м у него уже двойной бюджет – 75 миллионов, в 2008-м – 100 миллионов, 2012-м – 117 миллионов. Это их официальные отчеты, которые им разрешили публиковать", – отметил политик.Он обратил внимание, что нужно понимать, что есть и неофициальные данные, которые подразумевают дополнительные вливания.Цырдя рассказал о теневом финансировании некоторых партий через НПО>>>"Со временем граждане стран СНГ начали понимать, что эти ребята (фонд, – прим. ред.) начали заниматься не тем, о чем они говорят. И беда в том, что они (организация, – прим. ред.) признались в этом – мы спонсировали "Рух" на Украине, "Карту 77" в Чехословакии, "Солидарность" в Польше, "Отпор" в Сербии, движение против Милошевича и так далее. Они на своем сайте это говорят", – отметил Цырдя.Самое интересное, по словам депутата, что один из основателей Национального фонда демократии Алан Вайнштейн открыто заявлял, что "то, чем занимается организация, раньше занималось ЦРУ".Фактор нажима: как НПО в Молдове влияют на общественное мнение и политику>>>"Почему наше внимание привлек Фонд Сороса? Во-первых, потому что эта организация существует во всех государствах СНГ за исключением нескольких стран – закрыли в Беларуси где-то в 1997-м, закрыли в Узбекистане…", – сказал Цырдя, добавив, что с Беларусью работа идет через дочерние фонды.Как отметил политик, согласно официальным финансовым отчетам Фонда Сороса, с 1995 по 2020 год затраты организации на Казахстан превысили 100 миллионов долларов, на Грузию только по 2018 год – 100 миллионов. "Украина. Фонд "Возрождение". С 1990 по 2015 год – 310 миллионов долларов. Армения – свыше 53 миллионов. Это официальные данные. И это только Фонд Сороса. Россия – до 2015 года более миллиарда. Молдова – до 2018 года 130 миллионов", – уточнил депутат.Деньги для НПО и интеграция в ЕС – что глава МИД Румынии пообещал Санду>>>Он обратил внимание, что несмотря на то, что Фонд Сороса проработал в Узбекистане всего несколько лет, затраты на нее составили 22 миллиона долларов, а в Беларуси – 13 миллионов долларов. "Маленькая Киргизия… Казалось бы, рядом Китай, Россия… Зачем вкладывать 102 миллиона долларов?", – задался вопросом Цырдя.Депутат представил среднегодовые бюджеты фонда в отдельно взятой республике:

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в молдове, постсоветское пространство, снг, запад, затраты, нпо, доллары сша, сорос, богдан цырдя, видео