https://ru.sputnik.md/20211007/skolko-deneg-vlivayut-zapadnye-npo-v-strany-na-postsovetskom-prostranstve-45345334.html
Сколько денег вливают западные НПО в страны на постсоветском пространстве
Сколько денег вливают западные НПО в страны на постсоветском пространстве
Депутат молдавского парламента обозначил суммы, которые Запад через НПО тратит на страны постсоветского пространства
2021-10-07T20:45+0300
2021-10-07T20:45+0300
2021-10-07T20:45+0300
радио
в молдове
постсоветское пространство
снг
запад
затраты
нпо
доллары сша
сорос
богдан цырдя
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Молдавский депутат Богдан Цырдя проанализировал деятельность нескольких западных НПО, которые работают на постсоветском пространстве, и рассказал в интервью Sputnik, сколько денег они вливают в эти государства.НПО: сила – мягкая по форме, жестокая по последствиям>>>Как напомнил депутат, ранее Запад уверял, что Национальный фонд демократии, Фонд Сороса занимаются благотворительностью, помогают в строительстве демократии и либеральных ценностей.По его словам, Национальный фонд демократии получает деньги от Госдепа, USAID. "Начинал фонд скромно – 40 миллионов долларов в 2003 году. В 2006-м у него уже двойной бюджет – 75 миллионов, в 2008-м – 100 миллионов, 2012-м – 117 миллионов. Это их официальные отчеты, которые им разрешили публиковать", – отметил политик.Он обратил внимание, что нужно понимать, что есть и неофициальные данные, которые подразумевают дополнительные вливания.Цырдя рассказал о теневом финансировании некоторых партий через НПО>>>"Со временем граждане стран СНГ начали понимать, что эти ребята (фонд, – прим. ред.) начали заниматься не тем, о чем они говорят. И беда в том, что они (организация, – прим. ред.) признались в этом – мы спонсировали "Рух" на Украине, "Карту 77" в Чехословакии, "Солидарность" в Польше, "Отпор" в Сербии, движение против Милошевича и так далее. Они на своем сайте это говорят", – отметил Цырдя.Самое интересное, по словам депутата, что один из основателей Национального фонда демократии Алан Вайнштейн открыто заявлял, что "то, чем занимается организация, раньше занималось ЦРУ".Фактор нажима: как НПО в Молдове влияют на общественное мнение и политику>>>"Почему наше внимание привлек Фонд Сороса? Во-первых, потому что эта организация существует во всех государствах СНГ за исключением нескольких стран – закрыли в Беларуси где-то в 1997-м, закрыли в Узбекистане…", – сказал Цырдя, добавив, что с Беларусью работа идет через дочерние фонды.Как отметил политик, согласно официальным финансовым отчетам Фонда Сороса, с 1995 по 2020 год затраты организации на Казахстан превысили 100 миллионов долларов, на Грузию только по 2018 год – 100 миллионов. "Украина. Фонд "Возрождение". С 1990 по 2015 год – 310 миллионов долларов. Армения – свыше 53 миллионов. Это официальные данные. И это только Фонд Сороса. Россия – до 2015 года более миллиарда. Молдова – до 2018 года 130 миллионов", – уточнил депутат.Деньги для НПО и интеграция в ЕС – что глава МИД Румынии пообещал Санду>>>Он обратил внимание, что несмотря на то, что Фонд Сороса проработал в Узбекистане всего несколько лет, затраты на нее составили 22 миллиона долларов, а в Беларуси – 13 миллионов долларов. "Маленькая Киргизия… Казалось бы, рядом Китай, Россия… Зачем вкладывать 102 миллиона долларов?", – задался вопросом Цырдя.Депутат представил среднегодовые бюджеты фонда в отдельно взятой республике:
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Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, постсоветское пространство, снг, запад, затраты, нпо, доллары сша, сорос, богдан цырдя, видео
Сколько денег вливают западные НПО в страны на постсоветском пространстве
Депутат Богдан Цырдя перечислил суммы, которые тратит Запад через сеть НПО на страны постсоветского пространства, в том числе на Молдову.
Молдавский депутат Богдан Цырдя проанализировал деятельность нескольких западных НПО, которые работают на постсоветском пространстве, и рассказал в интервью Sputnik
, сколько денег они вливают в эти государства.
"Проанализировал и обнаружил четыре ключевых западных фонда, которые действуют на пространстве СНГ. Речь идет о Национальном фонде демократии, о Европейском фонде демократии, Фонде Сороса и фонде имени Конрада Аденауэра. Не стал анализировать другие фонды, потому что эти четыре присутствуют практически во всех странах СНГ", – сказал Цырдя.
Как напомнил депутат, ранее Запад уверял, что Национальный фонд демократии, Фонд Сороса занимаются благотворительностью, помогают в строительстве демократии и либеральных ценностей.
По его словам, Национальный фонд демократии получает деньги от Госдепа, USAID. "Начинал фонд скромно – 40 миллионов долларов в 2003 году. В 2006-м у него уже двойной бюджет – 75 миллионов, в 2008-м – 100 миллионов, 2012-м – 117 миллионов. Это их официальные отчеты, которые им разрешили публиковать", – отметил политик.
Он обратил внимание, что нужно понимать, что есть и неофициальные данные, которые подразумевают дополнительные вливания.
"Со временем граждане стран СНГ начали понимать, что эти ребята (фонд, – прим. ред.) начали заниматься не тем, о чем они говорят. И беда в том, что они (организация, – прим. ред.) признались в этом – мы спонсировали "Рух" на Украине, "Карту 77" в Чехословакии, "Солидарность" в Польше, "Отпор" в Сербии, движение против Милошевича и так далее. Они на своем сайте это говорят", – отметил Цырдя.
Самое интересное, по словам депутата, что один из основателей Национального фонда демократии Алан Вайнштейн открыто заявлял, что "то, чем занимается организация, раньше занималось ЦРУ".
"Почему наше внимание привлек Фонд Сороса? Во-первых, потому что эта организация существует во всех государствах СНГ за исключением нескольких стран – закрыли в Беларуси где-то в 1997-м, закрыли в Узбекистане…", – сказал Цырдя, добавив, что с Беларусью работа идет через дочерние фонды.
Как отметил политик, согласно официальным финансовым отчетам Фонда Сороса, с 1995 по 2020 год затраты организации на Казахстан превысили 100 миллионов долларов, на Грузию только по 2018 год – 100 миллионов. "Украина. Фонд "Возрождение". С 1990 по 2015 год – 310 миллионов долларов. Армения – свыше 53 миллионов. Это официальные данные. И это только Фонд Сороса. Россия – до 2015 года более миллиарда. Молдова – до 2018 года 130 миллионов", – уточнил депутат.
Он обратил внимание, что несмотря на то, что Фонд Сороса проработал в Узбекистане всего несколько лет, затраты на нее составили 22 миллиона долларов, а в Беларуси – 13 миллионов долларов. "Маленькая Киргизия… Казалось бы, рядом Китай, Россия… Зачем вкладывать 102 миллиона долларов?", – задался вопросом Цырдя.
Депутат представил среднегодовые бюджеты фонда в отдельно взятой республике:
Грузия – 4,7 миллиона долларов (2019 год);
Армения – 3,6 миллиона долларов (2019 год);
Украина – 7,8 миллиона долларов (2019 год);
Молдова – порядка 11 миллионов долларов (2010 год), 4 миллиона (2018 год).