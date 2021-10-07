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Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии
Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии
Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии
2021-10-07T15:16+0300
2021-10-07T15:58+0300
газпром
электроэнергия
молдавская грэс
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Если проблемы с поставками газа в Молдову не будут разрешены к 10 октября, МГРЭС сократит поставки электроэнергии для правобережной Молдовы. Об этом в своем Facebook сообщил бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь.К своему посту он прикрепил фото документа, в котором МГРЭС уведомляет, что по состоянию на 6 октября неурегулированным остается вопрос поставки газа через ГТС Украины в полном объеме."Указанное обстоятельство, как утверждается в документе, приводит к сокращению поставок газа для выработки электроэнергии. В случае неразрешения данного вопроса между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" до 10 октября с 11 октября ЗАО "Молдавская ГРЭС" будет вынуждено пропорционально сократить поставки электроэнергии по договору №112 от 30.03.2021", - говорится в документе.Напомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:
https://ru.sputnik.md/20211006/moldovagaz-situatsii-otrasli--45308176.html
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газпром, электроэнергия, молдавская грэс

Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии

15:16 07.10.2021 (обновлено: 15:58 07.10.2021)
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Экс-депутат опубликовал в cети письмо, в котором МолдГРЭС уведомляет потребителей о возможных перебоях с электроэнергией.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Если проблемы с поставками газа в Молдову не будут разрешены к 10 октября, МГРЭС сократит поставки электроэнергии для правобережной Молдовы. Об этом в своем Facebook сообщил бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь.
К своему посту он прикрепил фото документа, в котором МГРЭС уведомляет, что по состоянию на 6 октября неурегулированным остается вопрос поставки газа через ГТС Украины в полном объеме.
"Указанное обстоятельство, как утверждается в документе, приводит к сокращению поставок газа для выработки электроэнергии. В случае неразрешения данного вопроса между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" до 10 октября с 11 октября ЗАО "Молдавская ГРЭС" будет вынуждено пропорционально сократить поставки электроэнергии по договору №112 от 30.03.2021", - говорится в документе.
Молдовагаз - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
"Молдовагаз": в системе падает давление, переходите на альтернативное топливо
Вчера, 14:33
2924
Напомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.
В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:
потребителям, которые имеют возможность перейти на альтернативное топливо;
сахарным заводам, которые могут складировать сахарную свеклу определенное количество дней и замещать сверхконтрактный объем альтернативным топливом (мазутом).
предприятиям термоэнергокомплекса страны также заблаговременно предложено временно перейти на альтернативные источники топлива.
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