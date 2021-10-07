https://ru.sputnik.md/20211007/slusar-moldova-v-blizhayshie-dni-mozhet-stolknutsya-s-defitsitom-elektroenergii-45336131.html

Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии

Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии

Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии

2021-10-07T15:16+0300

2021-10-07T15:16+0300

2021-10-07T15:58+0300

газпром

электроэнергия

молдавская грэс

общество

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Если проблемы с поставками газа в Молдову не будут разрешены к 10 октября, МГРЭС сократит поставки электроэнергии для правобережной Молдовы. Об этом в своем Facebook сообщил бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь.К своему посту он прикрепил фото документа, в котором МГРЭС уведомляет, что по состоянию на 6 октября неурегулированным остается вопрос поставки газа через ГТС Украины в полном объеме."Указанное обстоятельство, как утверждается в документе, приводит к сокращению поставок газа для выработки электроэнергии. В случае неразрешения данного вопроса между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" до 10 октября с 11 октября ЗАО "Молдавская ГРЭС" будет вынуждено пропорционально сократить поставки электроэнергии по договору №112 от 30.03.2021", - говорится в документе.Напомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:

https://ru.sputnik.md/20211006/moldovagaz-situatsii-otrasli--45308176.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

газпром, электроэнергия, молдавская грэс