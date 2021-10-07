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"Для меня это был вызов": как стилист из Молдовы работала над обложкой Elle
"Для меня это был вызов": как стилист из Молдовы работала над обложкой Elle
"Для меня это был вызов": как стилист из Молдовы работала над обложкой Elle
2021-10-07T19:15+0300
2021-10-07T19:16+0300
культура
в молдове
съемка
журнал
стилист
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Молдавская модель Оана Лазар появилась на обложке модного журнала Elle Russia. Издание посвятило октябрьский номер ближнему зарубежью и дружбе народов. Съемки для проекта проходили в разных точках бывшего СССР, включая Молдову.В Молдове фотосессия проходила в двух локациях - Единецком и Флорештском районах. Одним из организаторов съемки от молдавской стороны стала фотограф и стилист Наталья Митерева."В этом проекте я работала только как стилист, - рассказала она корреспонденту Sputnik Данаре Курмановой. - Меня порекомендовало молдавское модельное агентство, с которым я сотрудничаю, и для меня, безусловно, это был интересный опыт. Я впервые участвовала в съемках для журнала такого масштаба и восприняла их как вызов самой себе: справлюсь, не справлюсь?"К вызовам Наталье, впрочем, не привыкать. Карьеру фотографа она начинала со спортивной съемки."Я училась на психолога, но по специальности работала крайне мало – мой муж был футболистом, и мы были в постоянных разъездах, - говорит Наталья. – А я с юности увлекалась фотографией и начала снимать футбольные матчи. Однако мне быстро пришлось адаптироваться к другому жанру фотографии – друзья порекомендовали меня в молдавский глянец, и мне стали заказывать fashion-съемки".Сейчас Наталья Митерева – постоянный стилист Moldova Fashion Days, в 2018 году девушку признали фотографом года в Молдове. Съемки для глянца стали для нее привычной работой – иногда Наталья проводит до трех фотосессий в день. А вот первая съемка для модного журнала далась очень сложно, вспоминает она.К слову, Оана Лазар, украсившая обложку Elle, посвященную Молдове, начала дорогу в мире моды именно со съемок у Натальи Митеревой."Это были съемки для бренда верхней одежды, я и фотографировала, и продумывала образы", - рассказывает она. Стилистом Наталья стала пять лет назад. "Я тогда заболела, временно не работала и решила воспользоваться вынужденным свободным временем, получить образование в области стиля, - говорит Митерева. – Так как я находилась на тот момент в Петербурге, стала посещать различные лекции о моде и ее истории".Санкт-Петербург стал одним из любимых городов для Натальи Митеревой. "Там особая атмосфера, - рассуждает она. – Кстати, в Петербурге я проводила съемку в молдавском стиле для книги о нашей национальной рубахе - ие. Как выяснилось, молдавская рубашка гармонично смотрится с современными вещами".Сочетание стилей и культуры для Натальи и есть дружба народов, которой посвящен номер Elle."Важно оставаться людьми и общаться друг с другом, несмотря ни на что, - говорит она. – Я ни к кому не испытываю негатива. Если у меня и есть претензии, то только к самой себе в плане собственной работы. Всегда критично оцениваю свои фотографии, чтобы в следующий раз получилось еще лучше".
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в молдове, съемка, журнал, стилист

"Для меня это был вызов": как стилист из Молдовы работала над обложкой Elle

19:15 07.10.2021 (обновлено: 19:16 07.10.2021)
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CC BY-SA 2.0 / jm3 / Фото студия
Фото студия - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
CC BY-SA 2.0 / jm3 /
Эксклюзивное интервью Sputnik с фотографом и стилистом Натальей Митеревой.
Молдавская модель Оана Лазар появилась на обложке модного журнала Elle Russia. Издание посвятило октябрьский номер ближнему зарубежью и дружбе народов. Съемки для проекта проходили в разных точках бывшего СССР, включая Молдову.
В Молдове фотосессия проходила в двух локациях - Единецком и Флорештском районах. Одним из организаторов съемки от молдавской стороны стала фотограф и стилист Наталья Митерева.
"В этом проекте я работала только как стилист, - рассказала она корреспонденту Sputnik Данаре Курмановой. - Меня порекомендовало молдавское модельное агентство, с которым я сотрудничаю, и для меня, безусловно, это был интересный опыт. Я впервые участвовала в съемках для журнала такого масштаба и восприняла их как вызов самой себе: справлюсь, не справлюсь?"
© Photo : Предоставила Данара КурмановаДанара Курманова
Данара Курманова - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Данара Курманова
© Photo : Предоставила Данара Курманова
К вызовам Наталье, впрочем, не привыкать. Карьеру фотографа она начинала со спортивной съемки.
"Я училась на психолога, но по специальности работала крайне мало – мой муж был футболистом, и мы были в постоянных разъездах, - говорит Наталья. – А я с юности увлекалась фотографией и начала снимать футбольные матчи. Однако мне быстро пришлось адаптироваться к другому жанру фотографии – друзья порекомендовали меня в молдавский глянец, и мне стали заказывать fashion-съемки".
Сейчас Наталья Митерева – постоянный стилист Moldova Fashion Days, в 2018 году девушку признали фотографом года в Молдове. Съемки для глянца стали для нее привычной работой – иногда Наталья проводит до трех фотосессий в день. А вот первая съемка для модного журнала далась очень сложно, вспоминает она.

"Опыта ноль, все новое, - говорит она. - Однако преимуществом стало полученное образование: как психологу мне было легко выстраивать общение с моделями. И до сих пор эти знания помогают. Модели ведь бывают разные: есть девочки с большим опытом съемок, а есть начинающие, им лет 15-16. Вот их надо чуть-чуть раскрепостить, и мне это удается".

К слову, Оана Лазар, украсившая обложку Elle, посвященную Молдове, начала дорогу в мире моды именно со съемок у Натальи Митеревой.
© Photo : Предоставила Данара КурмановаДанара Курманова
Данара Курманова - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Данара Курманова
© Photo : Предоставила Данара Курманова
"Это были съемки для бренда верхней одежды, я и фотографировала, и продумывала образы", - рассказывает она.
Стилистом Наталья стала пять лет назад. "Я тогда заболела, временно не работала и решила воспользоваться вынужденным свободным временем, получить образование в области стиля, - говорит Митерева. – Так как я находилась на тот момент в Петербурге, стала посещать различные лекции о моде и ее истории".
Санкт-Петербург стал одним из любимых городов для Натальи Митеревой. "Там особая атмосфера, - рассуждает она. – Кстати, в Петербурге я проводила съемку в молдавском стиле для книги о нашей национальной рубахе - ие. Как выяснилось, молдавская рубашка гармонично смотрится с современными вещами".
Сочетание стилей и культуры для Натальи и есть дружба народов, которой посвящен номер Elle.
"Важно оставаться людьми и общаться друг с другом, несмотря ни на что, - говорит она. – Я ни к кому не испытываю негатива. Если у меня и есть претензии, то только к самой себе в плане собственной работы. Всегда критично оцениваю свои фотографии, чтобы в следующий раз получилось еще лучше".
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