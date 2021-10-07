https://ru.sputnik.md/20211007/tsena-gaz-moldova-45305530.html
Юшков: какой будет цена на газ для Молдовы и от чего это зависит
Юшков: какой будет цена на газ для Молдовы и от чего это зависит
Аналитик объяснил, по какой схеме и стоимости Молдова получает российский газ, а также обрисовал перспективы
2021-10-07T09:00+0300
2021-10-07T09:00+0300
2021-10-07T09:00+0300
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утро на sputnik’e
подкасты
молдова
"газпром"
цена на газ
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Юшков: какой будет цена газа для Молдовы, и от чего это зависит
Юшков: какой будет цена газа для Молдовы, и от чего это зависит
Предыдущий контракт по газу был для Молдовы довольно комфортным, потому что он имел уникальное ценообразование. Летом привязка была к спотовым рынкам, а летом цены ниже. Зимой же цены на спотах растут, поэтому привязка уже идет к стоимости нефти и нефтепродуктов. Это позволяло Молдове получать довольно дешевый газ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По мнению Юшкова, таким образом, Молдова неприятно для себя протестировала систему краткосрочных контрактов, которую европейцы всегда пытались развивать. Возможно, в переговорах о стоимости газа для страны стороны ведут торг о точке сдачи-приемки, поэтому "Газпром" может настаивать на подписании дополнительных соглашений к контракту, либо, если подписывается новый контракт, на обозначении точки сдачи-приемки, которые предполагают, что газ в долгосрочной перспективе пойдет в обход Украины.Если закачивать газ с юга, продолжил Юшков, тогда не так очевидно, что Приднестровье будет тоже получать газ. Возможно, именно вокруг этого вопроса идут переговоры, и стороны никак не могут достигнуть компромисса. У Молдовы есть большие шансы сохранить прежнюю структуру контракта при двойной системе ценообразования: летом – к споту, зимой – к нефтепродуктам."Это было удобно и для Молдовы, и для "Газпрома", который тоже не особо терял, поскольку стоимость поставляемого в Молдову газа была выше, чем для белорусов, но ниже, чем для Западной Европы. Я думаю, что шансы сохранить комфортный контракт для Молдовы по газу есть, скорее это вопрос тонкостей и деталей", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, молдова, "газпром", цена на газ
Юшков: какой будет цена на газ для Молдовы и от чего это зависит
Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности объяснил, по какой схеме и стоимости Молдова получает российский газ, а также обрисовал перспективы.
Предыдущий контракт по газу был для Молдовы довольно комфортным, потому что он имел уникальное ценообразование. Летом привязка была к спотовым рынкам, а летом цены ниже. Зимой же цены на спотах растут, поэтому привязка уже идет к стоимости нефти и нефтепродуктов. Это позволяло Молдове получать довольно дешевый газ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Нынешний контракт на месяц является обычным краткосрочным контрактом, и это то, за что обычно ратует Евросоюз: подписывайте краткосрочные контракты, привязывайте все к биржевым ценам. Пожалуйста – краткосрочный контракт на октябрь, привязанный к спотовым ценам. По всей видимости, там цена под 700 долларов за тысячу кубометров, и это то, что сейчас происходит в Европе с краткосрочными контрактами", – отметил эксперт.
По мнению Юшкова, таким образом, Молдова неприятно для себя протестировала систему краткосрочных контрактов, которую европейцы всегда пытались развивать. Возможно, в переговорах о стоимости газа для страны стороны ведут торг о точке сдачи-приемки, поэтому "Газпром" может настаивать на подписании дополнительных соглашений к контракту, либо, если подписывается новый контракт, на обозначении точки сдачи-приемки, которые предполагают, что газ в долгосрочной перспективе пойдет в обход Украины.
"Венгрия подписала, и теперь газ они получают со стороны Сербии и Австрии. Быть может, такой же диалог ведется с Молдовой. "Газпром" может захотеть, чтобы точка сдачи-приемки была не на северо-востоке – со стороны основной территории Украины, а на юге. При этом тогда надо договариваться, чтобы газ гарантированно прокачивали и через территорию Приднестровья. Сейчас Приднестровье автоматически получает газ, так как там проходит начало газопровода, который попадает в Молдову", – рассказал аналитик.
Если закачивать газ с юга, продолжил Юшков, тогда не так очевидно, что Приднестровье будет тоже получать газ. Возможно, именно вокруг этого вопроса идут переговоры, и стороны никак не могут достигнуть компромисса. У Молдовы есть большие шансы сохранить прежнюю структуру контракта при двойной системе ценообразования: летом – к споту, зимой – к нефтепродуктам.
"Это было удобно и для Молдовы, и для "Газпрома", который тоже не особо терял, поскольку стоимость поставляемого в Молдову газа была выше, чем для белорусов, но ниже, чем для Западной Европы. Я думаю, что шансы сохранить комфортный контракт для Молдовы по газу есть, скорее это вопрос тонкостей и деталей", – заключил собеседник.