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Ученые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19
Ученые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19
Ученые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19
2021-10-07T22:45+0300
2021-10-07T22:45+0300
коронавирус
воз
вакцина
иммунитет
ученые
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал повышение общего уровня иммунизации населения условием для проведения более редкой ревакцинации от коронавируса. При таких условиях ревакцинация нужна будет реже, чем раз в полгода, передают Известия.По словам вирусолога, у вакцинированных от коронавируса могут образовываться клетки памяти, которые будут поддерживать более высокий уровень антител.Ранее главный научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что организация выступает против введения бустерных доз вакцины против коронавируса. По ее словам, "приоритетной остается следующая стратегия: нужно, чтобы все страны мира использовали имеющиеся у них ограниченные запасы вакцин для обеспечения высокого охвата первыми и вторыми дозами приоритетных групп населения".
https://ru.sputnik.md/20210927/voz-prizyv-moratoriy-revaktsinatsia-covid-19-45088291.html
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воз, вакцина, иммунитет, ученые, ревакцинация

Ученые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19

22:45 07.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ранее ВОЗ заявила, что организация выступает против введения бустерных доз вакцины против коронавируса.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал повышение общего уровня иммунизации населения условием для проведения более редкой ревакцинации от коронавируса. При таких условиях ревакцинация нужна будет реже, чем раз в полгода, передают Известия.
"С дельта-штаммом человечество осталось навсегда. Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже", — заявил специалист.
По словам вирусолога, у вакцинированных от коронавируса могут образовываться клетки памяти, которые будут поддерживать более высокий уровень антител.
Ранее главный научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что организация выступает против введения бустерных доз вакцины против коронавируса. По ее словам, "приоритетной остается следующая стратегия: нужно, чтобы все страны мира использовали имеющиеся у них ограниченные запасы вакцин для обеспечения высокого охвата первыми и вторыми дозами приоритетных групп населения".
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
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ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
27 сентября, 22:48
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