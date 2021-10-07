https://ru.sputnik.md/20211007/uchenye-uslovie-redkaea-revaktsinatsia-covid-19-45329203.html

Ученые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19

Ученые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19

Ученые назвали условие для более редкой ревакцинации от COVID-19

2021-10-07T22:45+0300

2021-10-07T22:45+0300

2021-10-07T22:45+0300

коронавирус

воз

вакцина

иммунитет

ученые

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал повышение общего уровня иммунизации населения условием для проведения более редкой ревакцинации от коронавируса. При таких условиях ревакцинация нужна будет реже, чем раз в полгода, передают Известия.По словам вирусолога, у вакцинированных от коронавируса могут образовываться клетки памяти, которые будут поддерживать более высокий уровень антител.Ранее главный научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что организация выступает против введения бустерных доз вакцины против коронавируса. По ее словам, "приоритетной остается следующая стратегия: нужно, чтобы все страны мира использовали имеющиеся у них ограниченные запасы вакцин для обеспечения высокого охвата первыми и вторыми дозами приоритетных групп населения".

https://ru.sputnik.md/20210927/voz-prizyv-moratoriy-revaktsinatsia-covid-19-45088291.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воз, вакцина, иммунитет, ученые, ревакцинация