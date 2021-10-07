https://ru.sputnik.md/20211007/ugol-greet-karman-pochemu-rossiyskoe-toplivo-tak-dorogo-obkhoditsya-evrope-45334728.html

Уголь греет карман. Почему российское топливо так дорого обходится Европе

Уголь греет карман. Почему российское топливо так дорого обходится Европе

Актуальная цена за тонну угля - триста долларов. 07.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-07T17:18+0300

2021-10-07T17:18+0300

2021-10-07T17:18+0300

газ

топливо

цена

цена на газ

европейский союз

колумнистика

уголь

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Вслед за голубым топливом дорожает твердое — уголь. Триста долларов за тонну — такого не было двадцать лет. На рынке ажиотажный спрос. Как долго это продлится и сколько заработает Россия — в материале РИА Новости.Возвращение угляНесмотря на призывы сократить выбросы CO2, угля покупают все больше. Его везут даже в экологически сознательную Европу: там пришлось перейти на твердое топливо из-за рекордно высоких цен на газ. В ЕС за голубое топливо дают 1400 долларов за тысячу кубометров. Энергетические компании дышат на ладан. Некоторые уже разорились. Уголь — единственное спасение.В сентябре Германия, Испания, Великобритания и Франция выработали на твердом топливе около семи миллионов мегаватт-часов. Это на 35 процентов больше, чем годом ранее.Однако угля Европе не хватает. Основные поставщики не успевают наращивать экспорт. Запасы на северо-западе континента на минимуме: едва превышают четыре миллиона тонн.К тому же — конкуренция с азиатскими покупателями. В Китае тоже дефицит. Ради голубого неба над головой там закрыли угольные шахты."Из-за резкой смены курса власти фактически заставляют банки кредитовать и финансировать угольные компании для расширения производства. Причем КНР — не только основной добытчик, но и главный потребитель", — поясняет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Китайская экономика быстро восстанавливается. Предприятиям нужно больше электроэнергии. Очевидно, страна продолжит широко использовать твердое топливо. Компартия начала слишком быстро и резко отказываться от него.Наложились конфликты с другими странами-поставщиками. "Пекин испортил отношения с Австралией, где производят около восьми процентов мирового объема угля. Все это совпало с сокращением импорта из Индонезии, обслуживающей, помимо Китая, и Индию, и другие азиатские страны", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.В результате две трети китайских провинций перевели в режим экономии электричества. Остановились крупнейшие нефтехимические предприятия.Дефицит ожидаемо подстегнул цены. И не только в Китае. В Европе твердое топливо стоит примерно на 14 процентов дороже, чем в Азии. "Поскольку спрос увеличивается, уголь будет дорожать вплоть до конца отопительного сезона и на Западе, и на Востоке, где нарастает угроза энергетического кризиса", — полагает Деев.Холодная зима и жаркое летоВ последние годы мир нуждался в угле все меньше. Европа, Китай и США взяли курс на декарбонизацию.Падение спроса на твердое топливо в пандемию называли переходом на чистую энергию. Однако "озеленение" требует времени. Быстро такое не получится.К тому же никто не отменял природные катаклизмы. Из-за морозной зимы и аномально жаркого лета европейские подземные газовые хранилища опустели. Цены на голубое топливо стремительно пошли вверх. Не отстают и нефтяные котировки.Вот и вспомнили про уголь. Но предложение не поспевает за спросом. Европейские производители электроэнергии просят Россию больше экспортировать.Афишировать это, конечно, не хотят. Впереди - очередная конференция об изменении климата. Будут говорить о выбросах парниковых газов. Добиться их сокращения можно, только отказавшись от угля — и разорившись на дорогом газе.Да и особого выбора поставщиков нет. Надежда на Россию, которая по запасам ископаемого топлива занимает четвертое место в мире. Шестое — по добыче и третье — по экспорту. Всего в прошлом году за рубеж отправили около 200 миллионов тонн. Китай купил почти 29,5 миллиона, Южная Корея — больше 23 миллионов, Япония — 21,5 миллиона.Однако существенно нарастить добычу вряд ли удастся. "Угледобывающая промышленность — это долгий цикл производства. Нужны новые технические мощности, соответствующие разрешения, документы. Потребуется порядка двух лет — от намерения до начала разработки нового месторождения. Россия — и так главный поставщик угля в Европу с объемом более 40 миллионов тонн в год", — говорит Артем Деев.Отечественные компании, безусловно, заработают на дорожающем сырье. На азиатских рынках в 2019-м уголь в среднем стоил 90 долларов за тонну. Сейчас в ЕС — 300.Тем не менее значительного увеличения экспорта не предвидится. Топливо нужно для внутреннего рынка. Синоптики обещают холодную зиму. По статистике, треть сельских домов в России — с печным отоплением, на дровах или угле. В городском жилом фонде таких семь процентов."В краткосрочной перспективе сохранится ажиотажный спрос. На мировых площадках его будут подогревать спекулянты", — считает Хаджимурад Белхароев, доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН.Но не за горами запуск "Северного потока — 2". Рынок ждет заключения долгосрочных газовых контрактов, которые стабилизируют цены на голубое топливо. Затем — и на твердое. И не стоит забывать, что, несмотря на сегодняшний бум, мир все же от угля отказывается."В промышленных котельных, где сжигают газ или уголь, разная специфика работы. Когда топят твердым топливом, в основном используют ручной труд кочегаров. То есть возрастают расходы по заработной плате, медицинскому обслуживанию, дополнительному питанию. Когда газом — все автоматически. Достаточно нажать кнопку", — уточняет Белхароев.Впрочем, есть и преимущества: уголь не самовоспламеняется и хранится на открытых площадках. И, как показывает практика, если в холода остальные источники энергии дают сбой, каменное топливо согревает.

https://ru.sputnik.md/20210928/chernoe-zlo-bet-rekordy-v-evrope-45098713.html

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Ирина Бадмаева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34728921_0:37:225:262_100x100_80_0_0_277e92f3bcde5d90da8bb22e56e2cd0e.jpg

Ирина Бадмаева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34728921_0:37:225:262_100x100_80_0_0_277e92f3bcde5d90da8bb22e56e2cd0e.jpg

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Ирина Бадмаева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34728921_0:37:225:262_100x100_80_0_0_277e92f3bcde5d90da8bb22e56e2cd0e.jpg

газ, топливо, цена, цена на газ, европейский союз, колумнистика, уголь