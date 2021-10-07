https://ru.sputnik.md/20211007/ultimatum--gagauzy-45330340.html

Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения

Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения

Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения

2021-10-07T12:00+0300

2021-10-07T12:00+0300

2021-10-07T12:08+0300

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гагаузия

александр стояногло

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КОМРАТ, 7 окт – Sputnik, Максим Топал. В полдень истек срок ультиматума, который был направлен совместно депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) уходящего 6-го созыва и нового 7-го созыва в адрес центральных властей Молдовы.В Гагаузии потребовали от руководства республики незамедлительно освободить из-под стражи Александра Стояногло, снять с него все обвинения и обнародовать материалы, с которыми он должен был выступить перед СМИ. Помимо этого, в Комрате потребовали, чтобы были наказаны те, кто осуществлял "противоправные действия" в отношении Александра Стояногло.Центральным властям протестующими из Комрата был дан срок до 12.00 четверга, 7 октября. Ультиматум предсказуемо остался без ответа, и в Гагаузии готовы пойти на "акты неповиновения в самых разных формах, разрешенных законом".Какими будут эти методы, станет известно на очередном митинге, который проходит в Комрате в эти минуты.Как написал у себя в Facebook избранный депутат НСГ Виктор Петров, "сегодня решается судьба нашей страны – или мы сможем сохранить мир и единство нашей родины, или деструктивные силы через принуждение и провокации приведут ситуацию к непредсказуемым последствиям.Напомним, генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы. По ходатайству прокурора Виктора Фуртунэ, Стояногло вывели из здания Генпрокуратуры офицеры спецслужб в масках, а затем поместили его в следственный изолятор на 72 часа.Арест генпрокурора спровоцировал сразу несколько акций протеста, которые уже прошли в Комрате и Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20211007/bashkan-gagauzii-zaderzhanie-stoyanoglo-45328633.html

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