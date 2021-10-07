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https://ru.sputnik.md/20211007/ultimatum--gagauzy-45330340.html
Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения
Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения
Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения
2021-10-07T12:00+0300
2021-10-07T12:08+0300
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КОМРАТ, 7 окт – Sputnik, Максим Топал. В полдень истек срок ультиматума, который был направлен совместно депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) уходящего 6-го созыва и нового 7-го созыва в адрес центральных властей Молдовы.В Гагаузии потребовали от руководства республики незамедлительно освободить из-под стражи Александра Стояногло, снять с него все обвинения и обнародовать материалы, с которыми он должен был выступить перед СМИ. Помимо этого, в Комрате потребовали, чтобы были наказаны те, кто осуществлял "противоправные действия" в отношении Александра Стояногло.Центральным властям протестующими из Комрата был дан срок до 12.00 четверга, 7 октября. Ультиматум предсказуемо остался без ответа, и в Гагаузии готовы пойти на "акты неповиновения в самых разных формах, разрешенных законом".Какими будут эти методы, станет известно на очередном митинге, который проходит в Комрате в эти минуты.Как написал у себя в Facebook избранный депутат НСГ Виктор Петров, "сегодня решается судьба нашей страны – или мы сможем сохранить мир и единство нашей родины, или деструктивные силы через принуждение и провокации приведут ситуацию к непредсказуемым последствиям.Напомним, генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы. По ходатайству прокурора Виктора Фуртунэ, Стояногло вывели из здания Генпрокуратуры офицеры спецслужб в масках, а затем поместили его в следственный изолятор на 72 часа.Арест генпрокурора спровоцировал сразу несколько акций протеста, которые уже прошли в Комрате и Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20211007/bashkan-gagauzii-zaderzhanie-stoyanoglo-45328633.html
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в молдове, молдова, гагаузия, александр стояногло

Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения

12:00 07.10.2021 (обновлено: 12:08 07.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalЖители Гагаузии вышли на акцию протеста и требуют освободить Александра Стояногло
Жители Гагаузии вышли на акцию протеста и требуют освободить Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Срок ультиматума Народного собрания Гагаузии истек в 12 часов. Власти Молдовы не освободили генпрокурора республики Александра Стояногло.
КОМРАТ, 7 окт – Sputnik, Максим Топал. В полдень истек срок ультиматума, который был направлен совместно депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) уходящего 6-го созыва и нового 7-го созыва в адрес центральных властей Молдовы.
В Гагаузии потребовали от руководства республики незамедлительно освободить из-под стражи Александра Стояногло, снять с него все обвинения и обнародовать материалы, с которыми он должен был выступить перед СМИ. Помимо этого, в Комрате потребовали, чтобы были наказаны те, кто осуществлял "противоправные действия" в отношении Александра Стояногло.
Центральным властям протестующими из Комрата был дан срок до 12.00 четверга, 7 октября. Ультиматум предсказуемо остался без ответа, и в Гагаузии готовы пойти на "акты неповиновения в самых разных формах, разрешенных законом".
Какими будут эти методы, станет известно на очередном митинге, который проходит в Комрате в эти минуты.
Как написал у себя в Facebook избранный депутат НСГ Виктор Петров, "сегодня решается судьба нашей страны – или мы сможем сохранить мир и единство нашей родины, или деструктивные силы через принуждение и провокации приведут ситуацию к непредсказуемым последствиям.

То, что произошло в эти дни, та вакханалия, которая творится с арестом и обвинениями по отношению к генеральному прокурору нашей страны, патриоту, гагаузу Александру Стояногло, — это красная черта!" – заявил депутат.

Напомним, генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы. По ходатайству прокурора Виктора Фуртунэ, Стояногло вывели из здания Генпрокуратуры офицеры спецслужб в масках, а затем поместили его в следственный изолятор на 72 часа.
Арест генпрокурора спровоцировал сразу несколько акций протеста, которые уже прошли в Комрате и Кишиневе.
Башкан Гагаузии Ирина Влах - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Общество
Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль
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