https://ru.sputnik.md/20211007/v-kishinev-privezli-ocherednuyu-partiyu-vaktsiny-pfizerbiontech-45343954.html

В Кишинев привезли очередную партию вакцины Pfizer/BioNTech

В Кишинев привезли очередную партию вакцины Pfizer/BioNTech

На данный момент 804 602 человека из Республики Молдова прошли полный курс вакцинации. 07.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-07T21:00+0300

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вакцина

вакцинация

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В Кишинев прибыла партия из 42 120 доз вакцины Pfizer/ BioNTech. Об этом сообщает минздрав. Всего в Республику Молдова поступило 468 450 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX — 125 190 доз, пожертвование из Румынии — 100 620 доз, купленных правительством — 243 860 доз. На данный момент 804 602 человека из Республики Молдова прошли полный курс вакцинации.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211003/ocheredi-na-vaktsinatsiyu-v-kishineve-u-mobilnykh-privivochnykh-punktov----azhiotazh-45229862.html

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2021

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вакцина, вакцинация, в молдове