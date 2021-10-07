https://ru.sputnik.md/20211007/v-kishinev-privezli-ocherednuyu-partiyu-vaktsiny-pfizerbiontech-45343954.html
В Кишинев привезли очередную партию вакцины Pfizer/BioNTech
В Кишинев привезли очередную партию вакцины Pfizer/BioNTech
На данный момент 804 602 человека из Республики Молдова прошли полный курс вакцинации. 07.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-07T21:00+0300
2021-10-07T21:00+0300
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вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В Кишинев прибыла партия из 42 120 доз вакцины Pfizer/ BioNTech. Об этом сообщает минздрав. Всего в Республику Молдова поступило 468 450 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX — 125 190 доз, пожертвование из Румынии — 100 620 доз, купленных правительством — 243 860 доз. На данный момент 804 602 человека из Республики Молдова прошли полный курс вакцинации.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211003/ocheredi-na-vaktsinatsiyu-v-kishineve-u-mobilnykh-privivochnykh-punktov----azhiotazh-45229862.html
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вакцина, вакцинация, в молдове
В Кишинев привезли очередную партию вакцины Pfizer/BioNTech
На данный момент 804 602 человека из Республики Молдова прошли полный курс вакцинации.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В Кишинев прибыла партия из 42 120 доз вакцины Pfizer/ BioNTech. Об этом сообщает минздрав.
"Это еще один транш из 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения. Дозы должны распределяться пропорционально между всеми пунктами вакцинации в стране. На данный момент национальное агентство общественного здоровья получило 243 860 доз вакцины из партии, закупленной Министерством здравоохранения", — сообщают в минздраве.
Всего в Республику Молдова поступило 468 450 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX — 125 190 доз, пожертвование из Румынии — 100 620 доз, купленных правительством — 243 860 доз.
На данный момент 804 602 человека из Республики Молдова прошли полный курс вакцинации.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.