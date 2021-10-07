https://ru.sputnik.md/20211007/v-yaponii-silnoe-zemletryasenie-ostanovleno-dvizhenie-v-metro-obestocheny-doma-45340716.html

В Японии - сильное землетрясение, есть пострадавшие

В Японии - сильное землетрясение, есть пострадавшие

В Японии - сильное землетрясение,

2021-10-07T18:15+0300

2021-10-07T18:15+0300

2021-10-07T20:02+0300

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, передает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.Отмечается, что это случилось в 22.41 по местному времени (16.41 по Кишиневу). Угроза цунами не объявлялась.По информации СМИ, в Токио остановили движение поездов метро.В агентстве "Киодо" отметили, что на объектах атомной энергетики повреждений нет. Позже генеральный секретарь кабинета министров страны подтвердил, что внештатных ситуаций на атомных объектах после землетрясения не выявлено.В настоящее время обесточено не менее 250 домов. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших, впоследствии цифра выросла до 21 человека. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что "в настоящее время поступают многочисленные звонки в экстренные службы, в основном в регионе Канто", где расположен Токио и ближайшие к нему префектуры.Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Тиба, Сайтама, Ибараки, Токио, Сидзуока, Фукусима, Нагано, Ниигата и других.

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в мире, япония, землетрясение, цунами