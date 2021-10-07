https://ru.sputnik.md/20211007/vasile-gafton-u-nas-dostatochno-dokazatelstv-nevinovnosti-stoyanoglo-45344280.html

Василе Гафтон: у нас достаточно доказательств невиновности Стояногло

Василе Гафтон: у нас достаточно доказательств невиновности Стояногло

Адвокат Александра Стояногло Василе Гафтон назвал нелепыми обвинения в адрес генпрокурора. 07.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-07T19:27+0300

2021-10-07T19:27+0300

2021-10-07T19:27+0300

генпрокурор

александр стояногло

политика

в молдове

василе гафтон

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Адвокат отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло Василе Гафтон заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что обвинения в адрес его подзащитного являются "полной несуразицей".Напоминаем, что самое тяжкое обвинение в адрес Стояногло связано с поправками в закон, которые, по версии следствия, способствовали реализации схемы отмывания денег в особо крупных размерах.Так прокомментировал это обвинение в студии Sputnik Молдова адвокат Василе Гафтон.Как говорит Василе Гафтон, статья 71 Конституции гласит, что депутат не может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия: "Депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата".Кроме того, как отмечает адвокат, инициатива по введению фразы из трех слов "имеющая приостанавливающее действие", которая, по мнению заявителя - депутата PAS Лилиана Карпа - позволила отмывать деньги, не принадлежит Стояногло, ее автор - Центр по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, который в настоящее время носит название "Национальный антикоррупционный центр"."Есть доказательства, и прокуратура знает об этом, что поправка, которая была связана с обвинением, была предложена Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Стояногло, как председатель комиссии, в соответствии с Регламентом парламента, подписал отчет комиссии, который представил на пленарном заседании. Упрекать депутата в его законотворческой деятельности - это бред", - заявил Василий Гафтон.Напомним, что сегодня в том же интервью для студии Sputnik Moldova, адвокат отстраненного от должности генерального прокурора Василе Гафтон заявил, что прокурор по делу Виктор Фуртуна обратился в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде 30 суток ареста для Александра Стояногло.По словам адвоката, у защиты есть доказательства, что Александр Стояногло "не виновен в том, в чем его обвиняют".

https://ru.sputnik.md/20211007/prokuror-po-delu-stoyanoglo-potreboval-ego-aresta-na-30-dney-45339135.html

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Серджиу Прапорщик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1893/00/18930074_370:0:1586:1215_100x100_80_0_0_6183874ade21f0ba98168d4c8703a8fa.jpg

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генпрокурор, александр стояногло, в молдове, василе гафтон