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Василе Гафтон: у нас достаточно доказательств невиновности Стояногло
Василе Гафтон: у нас достаточно доказательств невиновности Стояногло
Адвокат Александра Стояногло Василе Гафтон назвал нелепыми обвинения в адрес генпрокурора. 07.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-07T19:27+0300
2021-10-07T19:27+0300
генпрокурор
александр стояногло
политика
в молдове
василе гафтон
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Адвокат отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло Василе Гафтон заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что обвинения в адрес его подзащитного являются "полной несуразицей".Напоминаем, что самое тяжкое обвинение в адрес Стояногло связано с поправками в закон, которые, по версии следствия, способствовали реализации схемы отмывания денег в особо крупных размерах.Так прокомментировал это обвинение в студии Sputnik Молдова адвокат Василе Гафтон.Как говорит Василе Гафтон, статья 71 Конституции гласит, что депутат не может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия: "Депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата".Кроме того, как отмечает адвокат, инициатива по введению фразы из трех слов "имеющая приостанавливающее действие", которая, по мнению заявителя - депутата PAS Лилиана Карпа - позволила отмывать деньги, не принадлежит Стояногло, ее автор - Центр по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, который в настоящее время носит название "Национальный антикоррупционный центр"."Есть доказательства, и прокуратура знает об этом, что поправка, которая была связана с обвинением, была предложена Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Стояногло, как председатель комиссии, в соответствии с Регламентом парламента, подписал отчет комиссии, который представил на пленарном заседании. Упрекать депутата в его законотворческой деятельности - это бред", - заявил Василий Гафтон.Напомним, что сегодня в том же интервью для студии Sputnik Moldova, адвокат отстраненного от должности генерального прокурора Василе Гафтон заявил, что прокурор по делу Виктор Фуртуна обратился в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде 30 суток ареста для Александра Стояногло.По словам адвоката, у защиты есть доказательства, что Александр Стояногло "не виновен в том, в чем его обвиняют".
https://ru.sputnik.md/20211007/prokuror-po-delu-stoyanoglo-potreboval-ego-aresta-na-30-dney-45339135.html
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Серджиу Прапорщик
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генпрокурор, александр стояногло, в молдове, василе гафтон

Василе Гафтон: у нас достаточно доказательств невиновности Стояногло

19:27 07.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЗадержание генерального прокурора Александра Стояногло
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Sergiu Praporșcic - Sputnik Молдова
Серджиу Прапорщик
Все материалы
Адвокат Александра Стояногло Василе Гафтон назвал нелепыми обвинения в адрес генпрокурора.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Адвокат отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло Василе Гафтон заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что обвинения в адрес его подзащитного являются "полной несуразицей".
Напоминаем, что самое тяжкое обвинение в адрес Стояногло связано с поправками в закон, которые, по версии следствия, способствовали реализации схемы отмывания денег в особо крупных размерах.
Так прокомментировал это обвинение в студии Sputnik Молдова адвокат Василе Гафтон.
"Стояногло обвиняется в совершении преступления (часть третья статьи 327 Уголовного кодекса), поскольку он, будучи председателем парламентской комиссии, внес поправку в Закон об отмывании денег, которая способствовала отмыванию денег. Несуразица", - сказал юрист.
Как говорит Василе Гафтон, статья 71 Конституции гласит, что депутат не может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия: "Депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата".
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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Кроме того, как отмечает адвокат, инициатива по введению фразы из трех слов "имеющая приостанавливающее действие", которая, по мнению заявителя - депутата PAS Лилиана Карпа - позволила отмывать деньги, не принадлежит Стояногло, ее автор - Центр по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, который в настоящее время носит название "Национальный антикоррупционный центр".
"Есть доказательства, и прокуратура знает об этом, что поправка, которая была связана с обвинением, была предложена Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Стояногло, как председатель комиссии, в соответствии с Регламентом парламента, подписал отчет комиссии, который представил на пленарном заседании. Упрекать депутата в его законотворческой деятельности - это бред", - заявил Василий Гафтон.
Напомним, что сегодня в том же интервью для студии Sputnik Moldova, адвокат отстраненного от должности генерального прокурора Василе Гафтон заявил, что прокурор по делу Виктор Фуртуна обратился в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде 30 суток ареста для Александра Стояногло.
По словам адвоката, у защиты есть доказательства, что Александр Стояногло "не виновен в том, в чем его обвиняют".
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