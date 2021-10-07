https://ru.sputnik.md/20211007/vladimir-putin-den-rozhdeniya-45327449.html

Владимир Путин отмечает день рождения

Владимир Путин отмечает день рождения

Владимир Путин отмечает день рождения

2021-10-07T09:59+0300

2021-10-07T09:59+0300

2021-10-07T10:13+0300

россия

владимир путин

день рождения

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, несмотря на день рождения, Путин проведет его на рабочем месте.Песков рассказал, что у российского президента на 7 октября есть рабочие планы, но, по крайней мере, вечером он отметит праздник с родными и близкими."Так бывает чаще всего", — пояснил представитель Кремля.Ранее, в сентябре, две недели Путин находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек, самого главу государства, который привился "Спутником V", болезнь миновала.Это не первый день рождения, который российский лидер проводит без отрыва от работы, пишет РИА Новости. Так, в 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими.

https://ru.sputnik.md/20210926/putin-otpusk-tayga-45054233.html

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владимир путин, день рождения