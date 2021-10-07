https://ru.sputnik.md/20211007/voz-soobschila-o-skorom-vozobnovlenii-raboty-po-priznaniyu-sputnika-v-45341232.html

ВОЗ сообщила о скором возобновлении работы по признанию "Спутника V"

ВОЗ сообщила о скором возобновлении работы по признанию "Спутника V"

ВОЗ сообщила, когда возобновится процесс признания "Спутника V"

2021-10-07T18:45+0300

2021-10-07T18:45+0300

2021-10-07T18:45+0300

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Проблема, из-за которой процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен, решена, после согласования документов работа возобновится, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, передает РИА Новости.Она отметила, что речь идет о заполнении данных в досье, которые должен предоставить РФПИ, а также о завершении инспекций в России."Но я рада сообщить, что процесс скоро возобновится", - добавила Симао."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20211004/voz-pretenzii-sputnik-v-45250071.html

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