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ВОЗ сообщила о скором возобновлении работы по признанию "Спутника V"
ВОЗ сообщила о скором возобновлении работы по признанию "Спутника V"
ВОЗ сообщила, когда возобновится процесс признания "Спутника V"
2021-10-07T18:45+0300
2021-10-07T18:45+0300
2021-10-07T18:45+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Проблема, из-за которой процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен, решена, после согласования документов работа возобновится, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, передает РИА Новости.Она отметила, что речь идет о заполнении данных в досье, которые должен предоставить РФПИ, а также о завершении инспекций в России."Но я рада сообщить, что процесс скоро возобновится", - добавила Симао."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://ru.sputnik.md/20211004/voz-pretenzii-sputnik-v-45250071.html
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в мире, россия, воз, спутник v
ВОЗ сообщила о скором возобновлении работы по признанию "Спутника V"
Сообщается, что процесс был приостановлен из-за некоторых юридических процедур.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik.
Проблема, из-за которой процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен, решена, после согласования документов работа возобновится, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, передает РИА Новости
.
"Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс", - сказала Симао на пресс-конференции.
Она отметила, что речь идет о заполнении данных в досье, которые должен предоставить РФПИ, а также о завершении инспекций в России.
"Но я рада сообщить, что процесс скоро возобновится", - добавила Симао.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.