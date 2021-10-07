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https://ru.sputnik.md/20211007/zhaloba-advokatov-stoyanoglo-45326907.html
Апелляционная палата отклонила жалобу адвокатов Стояногло
Апелляционная палата отклонила жалобу адвокатов Стояногло
Апелляционная палата отклонила жалобу адвокатов Стояногло
2021-10-07T09:22+0300
2021-10-07T09:50+0300
в молдове
молдова
генпрокурор
общество
апелляционная палата кишинева
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Апелляционная палата отклонила жалобу адвокатов Александра Стояногло, которые оспорили решение Высшего совета прокуроров (ВСП) об отстранении Стояногло с поста генпрокурора, а также его заместителей. О том, что была подана жалоба, сообщил накануне заместитель Стояногло Руслан Попов. По его данным, ходатайство было направлено во вторник вечером.Несмотря на это, в среду вечером ВСП выдвинул Думитру Робу кандидатом на должность и. о. генпрокурора. Позднее указ о его назначении подписала президент Молдовы Майя Санду. Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-naznachila-robu-io-genprokurora-moldovy-45317591.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генпрокурор, апелляционная палата кишинева

Апелляционная палата отклонила жалобу адвокатов Стояногло

09:22 07.10.2021 (обновлено: 09:50 07.10.2021)
468
© Sputnik / Mihai CarausCurtea de apel Chișinău
Curtea de apel Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В инстанции не стали принимать ходатайство юристов.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Апелляционная палата отклонила жалобу адвокатов Александра Стояногло, которые оспорили решение Высшего совета прокуроров (ВСП) об отстранении Стояногло с поста генпрокурора, а также его заместителей.
О том, что была подана жалоба, сообщил накануне заместитель Стояногло Руслан Попов.
По его данным, ходатайство было направлено во вторник вечером.

"Согласно процедурам, это решение должно было быть приостановлено до решения судебной инстанции", – уточнил Попов.

Несмотря на это, в среду вечером ВСП выдвинул Думитру Робу кандидатом на должность и. о. генпрокурора. Позднее указ о его назначении подписала президент Молдовы Майя Санду.
Dumitru Robu - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
Вчера, 18:27
288

Отстранение и задержание Стояногло

Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором
5 октября, 21:53
593
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