https://ru.sputnik.md/20211008/amerikanskie-yadernye-bomby-b61-v-otsekakh-f-35-gotovy-k-unichtozheniyu-vostochnoy-evropy-45354023.html

Американские ядерные бомбы B61 в отсеках F-35 готовы к уничтожению Восточной Европы

Американские ядерные бомбы B61 в отсеках F-35 готовы к уничтожению Восточной Европы

В США на секретном полигоне 4 октября были завершены испытания тактических ядерных бомб B61-12 (JTA) в связке с новыми истребителями F-35A. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T13:30+0300

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Теряющие мировое лидерство и международный авторитет США, как утопающий за соломинку, хватаются за термоядерную бомбу B61-12. Будто бы "европейская специализация" модернизированного тактического боеприпаса поможет "образумить" колеблющихся после афганской авантюры союзников и партнеров, а не уничтожит их в ситуации военного конфликта в Европе.На секретном полигоне Тонопа ВВС США в штате Неваде 4 октября завершены испытания тактических ядерных бомб B61-12 (JTA) в связке с новыми истребителями F-35A. На финише летных испытаний пара "невидимок" сбросила имитационные макеты B61, и не одобренный пока Пентагоном для серийного производства самолет все же получил сертификат ядерной конструкции.Отныне считается, что видимый на радарах F-35A способен незаметно "доставлять тактическое ядерное оружие на вражескую территорию" (во внутренних отсеках). Правда, и после сертификации не каждый F-35 станет "ядерным".Ранее В61-12 интегрировали с истребителем F-16C, испытания обновленного боеприпаса продолжаются более пяти лет. Несовершенство конструкции роднит бомбу с истребителем F-35 и тормозит серийное производство, которое американцы планировали начать в 2020 году, но перенесли на 2022.Модификация В61-12 предназначена для замены устаревших американских ядерных боеприпасов в арсеналах Европы. В открытых источниках сообщалось о хранении в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции около 200 ядерных бомб типа В61 общей мощностью 18 мегатонн – это эквивалент 900 взрывов в Хиросиме. Очень важная информация для европейских союзников США.В Японии летом 1945 года американцы впервые применили бомбу мощностью в 20 килотонн – Хиросима потеряла около 200 тысяч человек погибшими. Сотни бомб B61-12 обещают смерть десяткам миллионов европейцев. На этом фоне физического исчезновения народов компактных по территории стран Балтии, Грузии, Молдовы никто даже не заметит.Очевидно, насаждаемая в Европе русофобия совершенно не отражает реальных угроз миру. Ведь это США активно готовятся к термоядерному "сдерживанию" на чужой территории, то есть к неизбежному уничтожению европейских союзников – заодно с "агрессивной Россией". Радиация не избирательна, и восточноевропейские страны НАТО рискуют первыми оказаться в "очистительном огне".Одна B61-12 – это две ХиросимыИстребитель F-35 завершил испытания ядерного оружия серии B61, и что дальше? Вероятно, боевое применение.Модернизированная термоядерная бомба B61-12 получила систему наведения и боевую часть изменяемой мощности – до 50 килотонн. Она стала планирующей, подобно крылатым ракетам, и способна "по приборам" долететь к цели в 30 км от точки сброса. В61 состоит на вооружении стратегических бомбардировщиков В-2А, и это единственный тактический ядерный боеприпас США, развернутый на территории других государств.Термоядерная бомба B61 разработана в 1963 году. Базовый вариант боезаряда – до 170 килотонн (или "восемь Хиросим"). Семейство имеет регулируемую мощность взрыва (в зависимости от поставленной задачи), а всего выпущено более 3000 бомб B61 различных модификаций. Предпоследняя серийная B61-11 принята на вооружение в 1990-х годах, отличается мощностью до 340 килотонн и усиленным корпусом, для заглубления перед подрывом – способна пробить до 6 метров бетона.B61-12 производится в Лос-Аламосской национальной лаборатории и на нескольких ядерных предприятиях. По мнению американского руководства, эта программа NNSA и ВВС США (USAF) позволяет сохранить критический элемент ядерной триады США и "расширенного сдерживания". Причем в Пентагоне рассчитывают, что на американских F-35 с ядерными бомбами B61-12 летать будут европейские союзники.Польша недавно подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35A Lightning II (за 4,6 миллиардов долларов), и получит их в 2024 году. Уже эксплуатируют "молнии-невидимки" военно-воздушные силы Великобритании, Норвегии, Италии, Нидерландов, Дании. Намерена приобрести 36 самолетов F-35 (за 5,5 млрд долларов) даже нейтральная Швейцария.Главнокомандующий ВВС НАТО генерал Тод Уолтерс заявил о планах сосредоточении в Европе 450 самолетов F-35 к 2030 году – преимущественно за счет союзников. Далее останется лишь "интегрировать" их с американскими ядерными бомбами B61-12, и указать курс на врага. Обновленное термоядерное оружие США изначально и на ближайшие четверть века адресовано Европе, и послужит "сдерживанию" России, а европейские союзники США окажутся заложниками обстоятельств, своекорыстно сконструированных Вашингтоном.Логика абсурдаСША продолжают проводить политику расширения НАТО на восток. Американцы утверждают, что Россия делает Арктику все более спорным регионом, усиливает свои возможности по предотвращению доступа и блокированию территорий в Калининграде в Прибалтике и в Крыму на Черном море, создавая повышенную угрозу для восточного фланга НАТО.Не все в Европе хотят умирать за интересы США в войне с Россией за Арктику или Крым, но технология "убеждений" отлажена. Так, в Афганистане союзники и партнеры НАТО по воле Вашингтона 20 лет воевали и умирали неизвестно за что, и ушли ни с чем. Неслучайно в свободолюбивой Франции в очередной раз обсуждают выход из НАТО.На встрече 4 октября с американским президентом Джозефом Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после Афганистана альянс перенаправит свои ресурсы на защиту своих 30 стран-членов, охарактеризовав Россию как "наиболее агрессивную" за стенами этого "дома".Высылка 6 октября десяти дипломатов РФ из НАТО – без официальных объяснений свидетельствует о новом витке конфронтации, с предсказуемыми для европейской безопасности негативными последствиями. Министерство обороны РФ фиксирует растущий уровень военной активности США и их союзников вблизи российских границ. Москва реагирует адекватно и оперативно – в сфере международной политики и в практике военного строительства.На фоне европейского "молчания ягнят" и "смерти мозга" НАТО Россия 7 октября на Генассамблее ООН обвинила США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия – на территории неядерных европейских стран, а также в модернизации тактических боеприпасов и средств их доставки, в проведении "совместных ядерных миссий" с участием неядерных членов НАТО.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 октября сообщил о формировании в Республике Беларусь двух совместных учебно-боевых центров ВВС и ПВО. В ближайшее время Беларусь получит из России десятки боевых самолетов и вертолетов, новейшие средства ПВО – для организации постоянного боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО РФ и РБ. На западе Беларуси появятся зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", которые способны поражать F-35 на удалении 400 километров. Угадайте, где будут падать самолеты с ядерными бомбами B61-12 в гипотетической ситуации масштабного военного конфликта в Европе?Технологический отрыв в области вооружений и значительное укрепление обороноспособности России, рост экономического потенциала Китая, позорное для НАТО завершение афганской миссии – делают стратегию США и проамериканский военный блок все более ритуальными и гротескными.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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