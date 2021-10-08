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В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших
В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших
В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших
2021-10-08T11:49+0300
2021-10-08T12:20+0300
общество
в мире
грузия
обрушение
дом
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передает Sputnik Грузия. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей."Есть пострадавшие", — добавляется в сообщении. Под завалами могут находиться люди, в том числе дети.Сообщается о том, что спасатели, работающие на месте, спасли ребенка - его вытащили из машины, которую завалило обломками. Местные СМИ пишут, что из-под обломков обрушившегося дома извлекли третьего выжившего, новорожденного ребенка. Информации о других пострадавших пока не поступало, ведутся спасательные работы.ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.Часть территории огорожена.По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки.
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в мире, грузия, обрушение, дом

В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших

11:49 08.10.2021 (обновлено: 12:20 08.10.2021)
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© Sputnik / Seyran BaroyanВ Батуми обвалился дом - спасатели работают на месте обвала
В Батуми обвалился дом - спасатели работают на месте обвала - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передает Sputnik Грузия. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей.
"Есть пострадавшие", — добавляется в сообщении. Под завалами могут находиться люди, в том числе дети.
Сообщается о том, что спасатели, работающие на месте, спасли ребенка - его вытащили из машины, которую завалило обломками. Местные СМИ пишут, что из-под обломков обрушившегося дома извлекли третьего выжившего, новорожденного ребенка. Информации о других пострадавших пока не поступало, ведутся спасательные работы.
ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
Часть территории огорожена.
По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки.
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