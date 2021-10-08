https://ru.sputnik.md/20211008/batumi-rukhnul-dom-postradavshie-45354476.html

В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших

В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших

В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших

2021-10-08T11:49+0300

2021-10-08T11:49+0300

2021-10-08T12:20+0300

общество

в мире

грузия

обрушение

дом

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передает Sputnik Грузия. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей."Есть пострадавшие", — добавляется в сообщении. Под завалами могут находиться люди, в том числе дети.Сообщается о том, что спасатели, работающие на месте, спасли ребенка - его вытащили из машины, которую завалило обломками. Местные СМИ пишут, что из-под обломков обрушившегося дома извлекли третьего выжившего, новорожденного ребенка. Информации о других пострадавших пока не поступало, ведутся спасательные работы.ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.Часть территории огорожена.По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, грузия, обрушение, дом