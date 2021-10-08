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Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения
Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения
Ранее в России были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T10:37+0300
2021-10-08T10:49+0300
коронавирус
беременность
вакцинация
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян."Не замечено ни разу никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны", — сказала Адамян.Врач добавила, что у вакцинированных женщин роды проходили без осложнений, а дети появились на свет здоровыми.По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус, наоборот, оказывает отрицательное воздействие.В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что экспертное сообщество приняло такое решение после накопления данных по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.
https://ru.sputnik.md/20211001/beremennaia-vaktsinatsiya-covid-45187769.html
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беременность, вакцинация

Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения

10:37 08.10.2021 (обновлено: 10:49 08.10.2021)
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CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!Беременная женщина, архивное фото
Беременная женщина, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
Ранее в России были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
"Не замечено ни разу никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны", — сказала Адамян.
Врач добавила, что у вакцинированных женщин роды проходили без осложнений, а дети появились на свет здоровыми.
Рекомендую читать научную информацию: прошедшая вакцинацию женщина родила здорового ребёнка - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Прививка для беременных: россиянка описала, как перенесла вакцинацию от COVID
1 октября, 18:35
605
По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус, наоборот, оказывает отрицательное воздействие.
В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что экспертное сообщество приняло такое решение после накопления данных по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.
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