https://ru.sputnik.md/20211008/beremennost-vaktsinatsiya-vrach-oslozhneniya-45350589.html

Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения

Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения

Ранее в России были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T10:37+0300

2021-10-08T10:37+0300

2021-10-08T10:49+0300

коронавирус

беременность

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1131/49/11314982_0:0:2187:1231_1920x0_80_0_0_6860e333e4775f196415ee7fd28ca100.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян."Не замечено ни разу никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны", — сказала Адамян.Врач добавила, что у вакцинированных женщин роды проходили без осложнений, а дети появились на свет здоровыми.По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус, наоборот, оказывает отрицательное воздействие.В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что экспертное сообщество приняло такое решение после накопления данных по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.

https://ru.sputnik.md/20211001/beremennaia-vaktsinatsiya-covid-45187769.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беременность, вакцинация