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Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест
Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест
Что заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло после заседания суда
2021-10-08T20:56+0300
2021-10-08T20:56+0300
видео
в молдове
домашний арест
генпрокурор
власть
суд
узурпация
александр стояногло
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То, что сейчас делается, это не просто попытка, а захват государственных институтов. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, отстраненный от должности на время следствия.По его словам, за два года его пребывания на посту генпрокурора не было возбуждено ни одного заказного дела. "Я это гарантирую. У на сне было ни одного преследования журналистов, представителей гражданского общества, публичной власти, политиков. Мы не арестовали ни одного бизнесмена, потому что бизнес должен работать на общество, а не на прокуроров или судей", – отметил Стояногло.В пятницу суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Адвокат Стояногло Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требовал его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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Алена Матвеева
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Алена Матвеева
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в молдове, домашний арест, генпрокурор, власть, суд, узурпация, александр стояногло, видео

Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест

20:56 08.10.2021
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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"Политическое дело", "захват государственных институтов", вероятность "узурпации власти" - такую характеристику дал Александр Стояногло процессу против него.
То, что сейчас делается, это не просто попытка, а захват государственных институтов. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, отстраненный от должности на время следствия.
"Это обязательно приведет к узурпации власти, и это обязательно приведет к тому, что у нас было два-три года назад", – сказал Стояногло.
По его словам, за два года его пребывания на посту генпрокурора не было возбуждено ни одного заказного дела. "Я это гарантирую. У на сне было ни одного преследования журналистов, представителей гражданского общества, публичной власти, политиков. Мы не арестовали ни одного бизнесмена, потому что бизнес должен работать на общество, а не на прокуроров или судей", – отметил Стояногло.
В пятницу суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Адвокат Стояногло Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требовал его ареста на 30 суток.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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