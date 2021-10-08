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Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу
Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу
Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу
2021-10-08T11:18+0300
2021-10-08T11:18+0300
пограничная полиция
международный аэропорт кишинева
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Апелляционная палата постановила изменить меру пресечения с домашнего ареста на предварительный арест в отношении троих пограничников, задержанных по делу о взяточничестве в аэропорту. Об этом сообщает Национальный антикоррупционный центр.Как сообщили в Антикоррупционном центре, из 15 пограничников, обвиняемых по фактам коррупции:- восемь человек заключены под стражу сроком на 30 суток;- четверо помещены под домашний арест;- три человека находятся под следствием на свободе, имея запрет на выезд с территории страны и обязанность явиться в орган уголовного расследования по требованию.Напомним, пограничников задержали по делу, которое было открыто 23 июня и содержит 59 эпизодов, в том числе 38 случаев, когда подозреваемые вымогали взятки, и еще 21 случай других нарушений.Расследование началось на основании оперативной информации и привело к раскрытию коррупционной схемы. Эти нарушения задокументировали сотрудники Службы информации и безопасности, а также Национального инспектората пограничной полиции.В результате выяснилось, что пограничники аэропорта во время службы в период пандемии организовали схему получения денег от пассажиров, которые покидали страну и у которых были документы с негативным результатом теста ПЦР на коронавирус с признаками фальсификации.Таким образом, подозреваемые пограничники систематически получали у людей от 50 до 100 евро. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у иностранных граждан и помогали им скрыть нарушения режима самоизоляции.Помимо этого, они не открывали дела в случае нарушения профилактических эпидемиологических мер.Пограничникам грозит до десяти лет заключения и запрет занимать определенные должности также на десять лет.
https://ru.sputnik.md/20210929/itogi-obyskov-aeroportu-zaderzhany-13-pogranichnikov-45128355.html
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Евгений Чебан
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пограничная полиция, международный аэропорт кишинева, в молдове

Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу

11:18 08.10.2021
136
© Sputnik / Miroslav RotariМеждународный аэропорт Кишинева
Международный аэропорт Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Теперь под стражей находятся восемь подозреваемых пограничников.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Апелляционная палата постановила изменить меру пресечения с домашнего ареста на предварительный арест в отношении троих пограничников, задержанных по делу о взяточничестве в аэропорту. Об этом сообщает Национальный антикоррупционный центр.
Как сообщили в Антикоррупционном центре, из 15 пограничников, обвиняемых по фактам коррупции:
- восемь человек заключены под стражу сроком на 30 суток;
- четверо помещены под домашний арест;
- три человека находятся под следствием на свободе, имея запрет на выезд с территории страны и обязанность явиться в орган уголовного расследования по требованию.
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Напомним, пограничников задержали по делу, которое было открыто 23 июня и содержит 59 эпизодов, в том числе 38 случаев, когда подозреваемые вымогали взятки, и еще 21 случай других нарушений.
Расследование началось на основании оперативной информации и привело к раскрытию коррупционной схемы. Эти нарушения задокументировали сотрудники Службы информации и безопасности, а также Национального инспектората пограничной полиции.
В результате выяснилось, что пограничники аэропорта во время службы в период пандемии организовали схему получения денег от пассажиров, которые покидали страну и у которых были документы с негативным результатом теста ПЦР на коронавирус с признаками фальсификации.
Таким образом, подозреваемые пограничники систематически получали у людей от 50 до 100 евро. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у иностранных граждан и помогали им скрыть нарушения режима самоизоляции.
Помимо этого, они не открывали дела в случае нарушения профилактических эпидемиологических мер.
Пограничникам грозит до десяти лет заключения и запрет занимать определенные должности также на десять лет.
100000
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