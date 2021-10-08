https://ru.sputnik.md/20211008/delo-vzyatkakh-aeroport-troe-podozrevaemykh-pomescheny-pod-strazhu-45351976.html

Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу

Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу

Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу

2021-10-08T11:18+0300

2021-10-08T11:18+0300

2021-10-08T11:18+0300

пограничная полиция

международный аэропорт кишинева

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Апелляционная палата постановила изменить меру пресечения с домашнего ареста на предварительный арест в отношении троих пограничников, задержанных по делу о взяточничестве в аэропорту. Об этом сообщает Национальный антикоррупционный центр.Как сообщили в Антикоррупционном центре, из 15 пограничников, обвиняемых по фактам коррупции:- восемь человек заключены под стражу сроком на 30 суток;- четверо помещены под домашний арест;- три человека находятся под следствием на свободе, имея запрет на выезд с территории страны и обязанность явиться в орган уголовного расследования по требованию.Напомним, пограничников задержали по делу, которое было открыто 23 июня и содержит 59 эпизодов, в том числе 38 случаев, когда подозреваемые вымогали взятки, и еще 21 случай других нарушений.Расследование началось на основании оперативной информации и привело к раскрытию коррупционной схемы. Эти нарушения задокументировали сотрудники Службы информации и безопасности, а также Национального инспектората пограничной полиции.В результате выяснилось, что пограничники аэропорта во время службы в период пандемии организовали схему получения денег от пассажиров, которые покидали страну и у которых были документы с негативным результатом теста ПЦР на коронавирус с признаками фальсификации.Таким образом, подозреваемые пограничники систематически получали у людей от 50 до 100 евро. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у иностранных граждан и помогали им скрыть нарушения режима самоизоляции.Помимо этого, они не открывали дела в случае нарушения профилактических эпидемиологических мер.Пограничникам грозит до десяти лет заключения и запрет занимать определенные должности также на десять лет.

https://ru.sputnik.md/20210929/itogi-obyskov-aeroportu-zaderzhany-13-pogranichnikov-45128355.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

пограничная полиция, международный аэропорт кишинева, в молдове