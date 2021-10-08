https://ru.sputnik.md/20211008/deputaty-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-prosyat-osvobodit-stoyanoglo-pod-lichnye-garantii-45354304.html

Депутаты Блока коммунистов и социалистов просят освободить Стояногло под личные гарантии

Депутаты Блока коммунистов и социалистов просят освободить Стояногло под личные гарантии

Депутаты от Блока коммунистов и социалистов подписались под письмом с просьбой об освобождении генерального прокурора Александра Стояногло под личные гарантии. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T12:02+0300

2021-10-08T12:02+0300

2021-10-08T12:23+0300

суд

александр стояногло

общество

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Блок коммунистов и социалистов подал в Кишиневский суд ходатайство об освобождении генерального прокурора Александра Стояногло под личные гарантии депутатов.В своем обращении депутаты заявляют, что обвинения против Стояногло носят политический характер, а они лично готовы поручиться за своевременную явку генпрокурора по первому требованию следствия.Согласно уголовно-процессуальному кодексу, "заслуживающие доверия лица могут дать письменное обязательство о том, что они ручаются своим авторитетом и вносимой денежной суммой за соответствующее поведение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, включая соблюдение им общественного порядка, явку по вызову органа уголовного преследования или судебной инстанции, а также исполнение других процессуальных обязанностей".Также каждый гарант вносит на депозитный счет прокуратуры или суда денежную сумму от 2500 до 15 000 леев.В то же время депутаты Блока коммунистов и социалистов и их сторонники провели акцию протеста у здания суда Кишинева с требованием освободить Стояногло.Напоминаем, что в пятницу, 8 октября, судьи рассмотрят ходатайство прокуратуры о заключении Александра Стояногло под стражу сроком на 30 суток.

https://ru.sputnik.md/20211008/protest-zdanie-sud-kishineve-podderzhku-stoyanoglo-45351819.html

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2021

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суд, александр стояногло