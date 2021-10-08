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Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове
Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове
Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове
2021-10-08T17:35+0300
2021-10-08T17:35+0300
общество
дети
аутизм
парламент
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В молдавском парламенте прошло рабочее совещание, организованное Комитетом по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ в сотрудничестве с Комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье. Темой обсуждение стало положение в Молдове детей, страдающих расстройствами аутистического спектра. В обсуждении приняли участие родители, представители неправительственных организаций, министерств образования и здравоохранения, детский адвокат Майя Бэнэреску.В ходе встречи участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие этим заболеванием. Среди них - диагностика и доступ к терапии.Был также рассмотрен вопрос о личных помощниках и вспомогательном персонале. С предложением по этой проблеме выступил Председатель Комитета по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун, который упомянул возможность повышения зарплат личным помощникам и финансирования их работы из государственного бюджета.В завершение участники встречи договорились о создании рабочей группы для определения решений в этой сфере, включая совершенствование нормативно-правовой базы.По официальным данным, в Республике Молдова насчитывается около 700 детей, у которых диагностирован аутизм, 289 из них посещают школу, а 179 ходят в детский сад.
https://ru.sputnik.md/20190507/Deti-s-autizmom-v-Moldove-zabytye-vlastyu-i-ne-popavshie-v-statistiku-25792724.html
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Дмитрий Терехов
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дети, аутизм, парламент, в молдове

Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове

17:35 08.10.2021
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© Sputnik / Виталий Аньков
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Дмитрий Терехов
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Один из главных выводов: усилия родителей и НПО должны дополняться действиями государства.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В молдавском парламенте прошло рабочее совещание, организованное Комитетом по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ в сотрудничестве с Комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье. Темой обсуждение стало положение в Молдове детей, страдающих расстройствами аутистического спектра.
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В обсуждении приняли участие родители, представители неправительственных организаций, министерств образования и здравоохранения, детский адвокат Майя Бэнэреску.
В ходе встречи участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие этим заболеванием. Среди них - диагностика и доступ к терапии.

"Усилия родителей, НПО должны дополняться государством. В этой связи важно найти решения, чтобы улучшить нормативную базу во всех спектрах проблемы – медицинской, образовательной и социальной интеграции", – отметила председатель Комиссии Лилиана Николэеску-Онофрей.

Был также рассмотрен вопрос о личных помощниках и вспомогательном персонале. С предложением по этой проблеме выступил Председатель Комитета по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун, который упомянул возможность повышения зарплат личным помощникам и финансирования их работы из государственного бюджета.
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В завершение участники встречи договорились о создании рабочей группы для определения решений в этой сфере, включая совершенствование нормативно-правовой базы.
По официальным данным, в Республике Молдова насчитывается около 700 детей, у которых диагностирован аутизм, 289 из них посещают школу, а 179 ходят в детский сад.
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