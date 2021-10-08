https://ru.sputnik.md/20211008/deputaty-obsudili-problemy-detey-s-autizmom-v-moldove-45366754.html

Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове

Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове

Депутаты обсудили проблемы детей с аутизмом в Молдове

2021-10-08T17:35+0300

2021-10-08T17:35+0300

2021-10-08T17:35+0300

общество

дети

аутизм

парламент

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В молдавском парламенте прошло рабочее совещание, организованное Комитетом по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ в сотрудничестве с Комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье. Темой обсуждение стало положение в Молдове детей, страдающих расстройствами аутистического спектра. В обсуждении приняли участие родители, представители неправительственных организаций, министерств образования и здравоохранения, детский адвокат Майя Бэнэреску.В ходе встречи участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие этим заболеванием. Среди них - диагностика и доступ к терапии.Был также рассмотрен вопрос о личных помощниках и вспомогательном персонале. С предложением по этой проблеме выступил Председатель Комитета по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун, который упомянул возможность повышения зарплат личным помощникам и финансирования их работы из государственного бюджета.В завершение участники встречи договорились о создании рабочей группы для определения решений в этой сфере, включая совершенствование нормативно-правовой базы.По официальным данным, в Республике Молдова насчитывается около 700 детей, у которых диагностирован аутизм, 289 из них посещают школу, а 179 ходят в детский сад.

https://ru.sputnik.md/20190507/Deti-s-autizmom-v-Moldove-zabytye-vlastyu-i-ne-popavshie-v-statistiku-25792724.html

https://ru.sputnik.md/20190602/detskiy-autizm-moldova-kakovy-simptomy-masshtaby-bolezni-26197968.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

дети, аутизм, парламент, в молдове