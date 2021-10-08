https://ru.sputnik.md/20211008/diztoplivo-rezko-dorozhaet-nare-opublikovalo-maksimalnye-tarify-45356522.html

Дизтопливо резко дорожает: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы

Дизтопливо резко дорожает: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы

Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на субботу. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T13:00+0300

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цены

топливо

нарэ

экономика

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные на 9 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на восемь банов и достигнет 21,14 лея.Цена на дизтопливо выросла на девять банов и составляет 18,04 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.

https://ru.sputnik.md/20211007/nare-maksimalnye-tarify-45332803.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

цены, топливо, нарэ