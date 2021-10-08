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Дизтопливо резко дорожает: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Дизтопливо резко дорожает: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на субботу. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T13:00+0300
2021-10-08T13:00+0300
цены
топливо
нарэ
экономика
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные на 9 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на восемь банов и достигнет 21,14 лея.Цена на дизтопливо выросла на девять банов и составляет 18,04 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20211007/nare-maksimalnye-tarify-45332803.html
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Евгений Чебан
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цены, топливо, нарэ

Дизтопливо резко дорожает: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы

13:00 08.10.2021
21
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на субботу.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные на 9 октября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на восемь банов и достигнет 21,14 лея.
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Общество
Снова подорожание: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
Вчера, 13:24
810
Цена на дизтопливо выросла на девять банов и составляет 18,04 лея за литр.
Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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