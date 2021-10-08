Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html
Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову
Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову
Игорь Додон заявил, что просил заместителя главы администрации президента РФ продлить контракт на поставку газа на выгодных для Молдовы условиях. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T14:57+0300
2021-10-08T15:02+0300
газ
игорь додон
дмитрий козак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2440/08/24400812_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_39d21939acda07b5419d789a719055e2.jpg
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В ходе своего визита в Москву глава Партии социалистов Игорь Додон попросил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о продлении старого контракта на поставки газа в Молдову.Додон также выразил надежду, что правительство Республики Молдова будет достаточно конструктивным, чтобы достигнуть такого результата в ходе переговоров.Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября. Делегация провела встречи в Министерстве иностранных дел России, в том числе с вице-премьером Андреем Руденко.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца.
https://ru.sputnik.md/20211007/tsena-gaz-moldova-45305530.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2440/08/24400812_4:0:1055:788_1920x0_80_0_0_beb0ac94cb029e2ecd6049e29e24e368.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газ, игорь додон, дмитрий козак

Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову

14:57 08.10.2021 (обновлено: 15:02 08.10.2021)
288
© Photo : Facebook / Igor DodonПрезидент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак
Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Игорь Додон заявил, что просил заместителя главы администрации президента РФ продлить контракт на поставку газа на выгодных для Молдовы условиях.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В ходе своего визита в Москву глава Партии социалистов Игорь Додон попросил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о продлении старого контракта на поставки газа в Молдову.
Додон также выразил надежду, что правительство Республики Молдова будет достаточно конструктивным, чтобы достигнуть такого результата в ходе переговоров.
"Что означает продление контракта, о котором мы договорились когда-то. Это означает цену 220-230 долларов за тысячу кубометров в 2021 году. И 230-240 долларов на следующий год. Это была моя просьба к господину Козаку. Об этом я сейчас говорю публично", - рассказал Додон.
Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября. Делегация провела встречи в Министерстве иностранных дел России, в том числе с вице-премьером Андреем Руденко.
Юшков: какой будет цена газа для Молдовы, и от чего это зависит - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Радио
Юшков: какой будет цена на газ для Молдовы и от чего это зависит
Вчера, 09:00
404
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.
На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца.
020000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:25В России готовят специальную систему въезда иностранцев во время пандемии
14:57Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову
14:25Додон пригрозил власти протестами и потребовал досрочных выборов
14:00Минздрав России направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
13:30Американские ядерные бомбы B61 в отсеках F-35 готовы к уничтожению Восточной Европы
13:12Защита Стояногло ходатайствует об отводе судьи
13:00Дизтопливо резко дорожает: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:30Суд Чекан рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте Стояногло
12:23Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
12:02Депутаты Блока коммунистов и социалистов просят освободить Стояногло под личные гарантии
11:49В Батуми рухнула часть жилого дома, сообщается о пострадавших
11:40Где в Кишиневе 8 октября находятся мобильные пункты вакцинации
11:18Дело о взятках в аэропорту: еще трое подозреваемых помещены под стражу
10:53Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло
10:37Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения
10:10Санду призвала прокуратуру обнародовать основания для ареста Стояногло
09:56Комрат планируют объявить культурной столицей СНГ
09:45Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой японского "шпиона"
09:24ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома
09:00Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19