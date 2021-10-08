https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html
Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову
Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову
Игорь Додон заявил, что просил заместителя главы администрации президента РФ продлить контракт на поставку газа на выгодных для Молдовы условиях. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T14:57+0300
2021-10-08T14:57+0300
2021-10-08T15:02+0300
газ
игорь додон
дмитрий козак
общество
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В ходе своего визита в Москву глава Партии социалистов Игорь Додон попросил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о продлении старого контракта на поставки газа в Молдову.Додон также выразил надежду, что правительство Республики Молдова будет достаточно конструктивным, чтобы достигнуть такого результата в ходе переговоров.Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября. Делегация провела встречи в Министерстве иностранных дел России, в том числе с вице-премьером Андреем Руденко.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца.
https://ru.sputnik.md/20211007/tsena-gaz-moldova-45305530.html
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газ, игорь додон, дмитрий козак
Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову
14:57 08.10.2021 (обновлено: 15:02 08.10.2021)
Игорь Додон заявил, что просил заместителя главы администрации президента РФ продлить контракт на поставку газа на выгодных для Молдовы условиях.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В ходе своего визита в Москву глава Партии социалистов Игорь Додон попросил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о продлении старого контракта на поставки газа в Молдову.
Додон также выразил надежду, что правительство Республики Молдова будет достаточно конструктивным, чтобы достигнуть такого результата в ходе переговоров.
"Что означает продление контракта, о котором мы договорились когда-то. Это означает цену 220-230 долларов за тысячу кубометров в 2021 году. И 230-240 долларов на следующий год. Это была моя просьба к господину Козаку. Об этом я сейчас говорю публично", - рассказал Додон.
Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября. Делегация провела встречи в Министерстве иностранных дел России, в том числе с вице-премьером Андреем Руденко.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.
На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца.