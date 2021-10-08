https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html

Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову

Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову

Игорь Додон заявил, что просил заместителя главы администрации президента РФ продлить контракт на поставку газа на выгодных для Молдовы условиях. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T14:57+0300

2021-10-08T14:57+0300

2021-10-08T15:02+0300

газ

игорь додон

дмитрий козак

общество

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В ходе своего визита в Москву глава Партии социалистов Игорь Додон попросил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о продлении старого контракта на поставки газа в Молдову.Додон также выразил надежду, что правительство Республики Молдова будет достаточно конструктивным, чтобы достигнуть такого результата в ходе переговоров.Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября. Делегация провела встречи в Министерстве иностранных дел России, в том числе с вице-премьером Андреем Руденко.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца.

https://ru.sputnik.md/20211007/tsena-gaz-moldova-45305530.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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газ, игорь додон, дмитрий козак