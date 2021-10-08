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https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-prigrozil-vlasti-protestami-i-potreboval-dosrochnykh-vyborov-45360777.html
Додон пригрозил власти протестами и потребовал досрочных выборов
Додон пригрозил власти протестами и потребовал досрочных выборов
Додон пригрозил власти протестами и потребовал досрочных выборов
2021-10-08T14:25+0300
2021-10-08T14:43+0300
игорь додон
протест
александр стояногло
общество
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Глава Партии социалистов Игорь Додон призывает граждан к масштабным и не партийным протестам против "государственного переворота" и захвата Генпрокуратуры. Экс-президент также потребовал отставки президента страны, парламента, правительства и организации досрочных президентских выборов. Об этом Додон заявил во время брифинга в офисе ПСРМ.Ситуацию вокруг отстранения и задержания генпрокурора Александра Стояногло Додон назвал государственным переворотом.Додон напомнил, что нынешний глава Генпрокуратуры был отобран в результате конкурса, организованного правительством под руководством Санду."Стояногло был выбран комиссией, созданной Майей Санду. В Молдове благодаря Стояногло не было маски-шоу два года. Он закрыл политические дела. Майя Санду просто хочет продемонстрировать, кто в доме хозяин, как и Плахотнюк. Дела ведут те же, что и при Плахотнюке, только кепку сменили с синей на желтую, теперь они хорошие люди", — говорит Додон.Другой целью отстранения и задержания Стояногло было стремление закрыть рот генпрокурору, чтобы он не рассказал и не завершил расследование о причастности некоторых членов PAS к банковскому мошенничеству. Третьей целью, по словам Додона, было стремление оказать давление на оппозицию.Единственный выход из сложившейся ситуации — протестовать, приходит к выводу Додон."Не протест за Стояногло. Протест против роста цен. Протест сельхозпроизводителей. Протест граждан против режима. Это геноцид. Я приглашаю всех. Без партийных флагов. Пусть это будет протестом не партий. Цель — отставка парламента, правительства, президента и досрочные президентские выборы", — обратился к гражданам Додон.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток. В это время суд рассматривает требование прокуроров об аресте.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211008/protest-zdanie-sud-kishineve-podderzhku-stoyanoglo-45351819.html
https://ru.sputnik.md/20211006/zaderzhanie-stoyanoglo-gagauzia-akti-nepovinoveniya-45313271.html
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Евгений Чебан
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игорь додон, протест, александр стояногло

Додон пригрозил власти протестами и потребовал досрочных выборов

14:25 08.10.2021 (обновлено: 14:43 08.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМарш сторонников Блока коммунистов и социалистов
Марш сторонников Блока коммунистов и социалистов - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Партия социалистов призывает граждан выйти на протесты.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Глава Партии социалистов Игорь Додон призывает граждан к масштабным и не партийным протестам против "государственного переворота" и захвата Генпрокуратуры. Экс-президент также потребовал отставки президента страны, парламента, правительства и организации досрочных президентских выборов. Об этом Додон заявил во время брифинга в офисе ПСРМ.
Ситуацию вокруг отстранения и задержания генпрокурора Александра Стояногло Додон назвал государственным переворотом.

Мы наблюдаем государственный переворот и захват государственной власти. Цель — захват прокуратуры, единственного органа, который им неподконтролен.

Igor Dodon - Sputnik Молдова
Игорь Додон
Глава Партии социалистов
Додон напомнил, что нынешний глава Генпрокуратуры был отобран в результате конкурса, организованного правительством под руководством Санду.
Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Видео
Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло
10:53
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"Стояногло был выбран комиссией, созданной Майей Санду. В Молдове благодаря Стояногло не было маски-шоу два года. Он закрыл политические дела. Майя Санду просто хочет продемонстрировать, кто в доме хозяин, как и Плахотнюк. Дела ведут те же, что и при Плахотнюке, только кепку сменили с синей на желтую, теперь они хорошие люди", — говорит Додон.
Другой целью отстранения и задержания Стояногло было стремление закрыть рот генпрокурору, чтобы он не рассказал и не завершил расследование о причастности некоторых членов PAS к банковскому мошенничеству. Третьей целью, по словам Додона, было стремление оказать давление на оппозицию.

"Все это они делают под видом борьбы с коррупцией. Я хочу спросить, где иностранные послы? Как будто пропал интернет в посольстве США, ЕС. Может, им нужно показать, что происходит в стране?" — спрашивает Додон.

Единственный выход из сложившейся ситуации — протестовать, приходит к выводу Додон.
"Не протест за Стояногло. Протест против роста цен. Протест сельхозпроизводителей. Протест граждан против режима. Это геноцид. Я приглашаю всех. Без партийных флагов. Пусть это будет протестом не партий. Цель — отставка парламента, правительства, президента и досрочные президентские выборы", — обратился к гражданам Додон.
Гагаузы продемонстрировали единство в вопросе нападок на генпрокурора Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"
6 октября, 16:59
592
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток. В это время суд рассматривает требование прокуроров об аресте.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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