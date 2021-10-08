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Домашний арест для Стояногло: что это значит
Домашний арест для Стояногло: что это значит
Что такое домашний арест и какие ограничения он предусматривает. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T19:04+0300
2021-10-08T19:13+0300
александр стояногло
общество
в молдове
домашний арест
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло получил в пятницу решением суда 30 суток домашнего ареста. Ближайший месяц он вынужден будет провести дома, не принимать гостей и покидать жилище только с разрешения прокурора по делу.В соответствии с нормами Уголовно-процессуального Кодекса Молдовы, домашний арест применяется к обвиняемому, подсудимому по решению суда.Домашний арест сопровождается применением одного или нескольких из перечисленных ограничений:На лицо, находящееся под домашним арестом, могут быть возложены следующие обязанности:Продолжительность домашнего ареста, порядок его применения, продления его срока и его обжалования подобны тем, которые применяются к предварительному аресту. То есть спустя 30 дней суд может продлить меру пресечения.В случае несоблюдения подозреваемым, обвиняемым, подсудимым ограничений и обязанностей, установленных судьей по уголовному преследованию или судебной инстанцией, домашний арест может быть заменен на предварительный арест судебной инстанцией по своей инициативе или по ходатайству прокурора.Защита Стояногло обещала обжаловать решение о применении домашнего ареста в Апелляционной палате.
https://ru.sputnik.md/20211008/sud-otpravil-stoyanoglo-pod-domashniy-arest-na-30-sutok-45369052.html
https://ru.sputnik.md/20211008/protest-zdanie-sud-kishineve-podderzhku-stoyanoglo-45351819.html
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александр стояногло, в молдове, домашний арест

Домашний арест для Стояногло: что это значит

19:04 08.10.2021 (обновлено: 19:13 08.10.2021)
458
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Что такое домашний арест и какие ограничения он предусматривает.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло получил в пятницу решением суда 30 суток домашнего ареста. Ближайший месяц он вынужден будет провести дома, не принимать гостей и покидать жилище только с разрешения прокурора по делу.
В соответствии с нормами Уголовно-процессуального Кодекса Молдовы, домашний арест применяется к обвиняемому, подсудимому по решению суда.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Политика
Суд отправил Стояногло под домашний арест на 30 суток
18:22
315
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Домашний арест сопровождается применением одного или нескольких из перечисленных ограничений:
запрет выхода из жилища;
ограничение телефонных переговоров, получения и отправления корреспонденции и использования других средств связи;
запрет общаться с определенными лицами и принимать кого-либо в своем жилище.
На лицо, находящееся под домашним арестом, могут быть возложены следующие обязанности:
поддерживать в рабочем состоянии электронные средства контроля и постоянно носить их при себе;
отвечать на сигналы контроля или подавать контрольные телефонные сигналы, лично являться в назначенное время в орган уголовного преследования или в судебную инстанцию.
Продолжительность домашнего ареста, порядок его применения, продления его срока и его обжалования подобны тем, которые применяются к предварительному аресту. То есть спустя 30 дней суд может продлить меру пресечения.
Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Видео
Протест перед зданием суда в Кишиневе в поддержку Стояногло
10:53
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В случае несоблюдения подозреваемым, обвиняемым, подсудимым ограничений и обязанностей, установленных судьей по уголовному преследованию или судебной инстанцией, домашний арест может быть заменен на предварительный арест судебной инстанцией по своей инициативе или по ходатайству прокурора.
Защита Стояногло обещала обжаловать решение о применении домашнего ареста в Апелляционной палате.
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