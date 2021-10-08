https://ru.sputnik.md/20211008/domashniy-arest-dlya-stoyanoglo-chto-eto-znachit-45372237.html

Домашний арест для Стояногло: что это значит

Домашний арест для Стояногло: что это значит

Что такое домашний арест и какие ограничения он предусматривает. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T19:04+0300

2021-10-08T19:04+0300

2021-10-08T19:13+0300

александр стояногло

общество

в молдове

домашний арест

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло получил в пятницу решением суда 30 суток домашнего ареста. Ближайший месяц он вынужден будет провести дома, не принимать гостей и покидать жилище только с разрешения прокурора по делу.В соответствии с нормами Уголовно-процессуального Кодекса Молдовы, домашний арест применяется к обвиняемому, подсудимому по решению суда.Домашний арест сопровождается применением одного или нескольких из перечисленных ограничений:На лицо, находящееся под домашним арестом, могут быть возложены следующие обязанности:Продолжительность домашнего ареста, порядок его применения, продления его срока и его обжалования подобны тем, которые применяются к предварительному аресту. То есть спустя 30 дней суд может продлить меру пресечения.В случае несоблюдения подозреваемым, обвиняемым, подсудимым ограничений и обязанностей, установленных судьей по уголовному преследованию или судебной инстанцией, домашний арест может быть заменен на предварительный арест судебной инстанцией по своей инициативе или по ходатайству прокурора.Защита Стояногло обещала обжаловать решение о применении домашнего ареста в Апелляционной палате.

https://ru.sputnik.md/20211008/sud-otpravil-stoyanoglo-pod-domashniy-arest-na-30-sutok-45369052.html

https://ru.sputnik.md/20211008/protest-zdanie-sud-kishineve-podderzhku-stoyanoglo-45351819.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

александр стояногло, в молдове, домашний арест