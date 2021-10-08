https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html
ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги
ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги
Средства были получены в результате выполнения правительством условий "по укреплению надлежащего управления и верховенства закона". 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T18:25+0300
2021-10-08T18:25+0300
2021-10-08T18:25+0300
делегация евросоюза в молдове
финансовая помощь
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Европейская комиссия от имени Европейского союза предоставила Республике Молдова 50 миллионов евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи. Деньги предназначены для поддержки усилий по борьбе с пандемией COVID-19 в Молдове, сообщает пресс-служба правительства.Условия касались важных мер по совершенствованию управления государственными финансами в секторе здравоохранения, борьбу с коррупцией, мер по укреплению надлежащего управления и верховенства закона, а также мер по улучшению деловой среды.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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делегация евросоюза в молдове, финансовая помощь, в молдове
ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги
Средства были получены в результате выполнения правительством условий "по укреплению надлежащего управления и верховенства закона".
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Европейская комиссия от имени Европейского союза предоставила Республике Молдова 50 миллионов евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи. Деньги предназначены для поддержки усилий по борьбе с пандемией COVID-19 в Молдове, сообщает пресс-служба правительства.
"Правительству удалось выполнить условия, связанные с политикой, согласованной с Европейским союзом, о выделении второго транша в размере 50 миллионов евро в рамках текущей программы помощи в борьбе с COVID-19", - сообщили в правительстве.
Условия касались важных мер по совершенствованию управления государственными финансами в секторе здравоохранения, борьбу с коррупцией, мер по укреплению надлежащего управления и верховенства закона, а также мер по улучшению деловой среды.