https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html

ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги

ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги

Средства были получены в результате выполнения правительством условий "по укреплению надлежащего управления и верховенства закона". 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T18:25+0300

2021-10-08T18:25+0300

2021-10-08T18:25+0300

делегация евросоюза в молдове

финансовая помощь

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Европейская комиссия от имени Европейского союза предоставила Республике Молдова 50 миллионов евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи. Деньги предназначены для поддержки усилий по борьбе с пандемией COVID-19 в Молдове, сообщает пресс-служба правительства.Условия касались важных мер по совершенствованию управления государственными финансами в секторе здравоохранения, борьбу с коррупцией, мер по укреплению надлежащего управления и верховенства закона, а также мер по улучшению деловой среды.

https://ru.sputnik.md/20210915/moldova-poluchit-745-millionov-leev-pomoschi-ot-es-44763826.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

делегация евросоюза в молдове, финансовая помощь, в молдове