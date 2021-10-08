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ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги
ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги
Средства были получены в результате выполнения правительством условий "по укреплению надлежащего управления и верховенства закона". 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T18:25+0300
2021-10-08T18:25+0300
делегация евросоюза в молдове
финансовая помощь
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в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Европейская комиссия от имени Европейского союза предоставила Республике Молдова 50 миллионов евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи. Деньги предназначены для поддержки усилий по борьбе с пандемией COVID-19 в Молдове, сообщает пресс-служба правительства.Условия касались важных мер по совершенствованию управления государственными финансами в секторе здравоохранения, борьбу с коррупцией, мер по укреплению надлежащего управления и верховенства закона, а также мер по улучшению деловой среды.
https://ru.sputnik.md/20210915/moldova-poluchit-745-millionov-leev-pomoschi-ot-es-44763826.html
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делегация евросоюза в молдове, финансовая помощь, в молдове

ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги

18:25 08.10.2021
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© Sputnik / Anatolii KiriakПротест комбатантов перед зданием правительства Молдовы
Протест комбатантов перед зданием правительства Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Средства были получены в результате выполнения правительством условий "по укреплению надлежащего управления и верховенства закона".
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Европейская комиссия от имени Европейского союза предоставила Республике Молдова 50 миллионов евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи. Деньги предназначены для поддержки усилий по борьбе с пандемией COVID-19 в Молдове, сообщает пресс-служба правительства.

"Правительству удалось выполнить условия, связанные с политикой, согласованной с Европейским союзом, о выделении второго транша в размере 50 миллионов евро в рамках текущей программы помощи в борьбе с COVID-19", - сообщили в правительстве.

Приспущенные флаги возле входа в здание Еврокомиссии - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Экономика
Молдова получит 745 миллионов леев помощи от ЕС
15 сентября, 12:50
264
Условия касались важных мер по совершенствованию управления государственными финансами в секторе здравоохранения, борьбу с коррупцией, мер по укреплению надлежащего управления и верховенства закона, а также мер по улучшению деловой среды.
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