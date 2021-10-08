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Евровидение-2022 пройдет в Турине
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники итальянской группы Maneskin, победившей в финале международного конкурса "Евровидение-2021"
© Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Италия станет хозяйкой песенного конкурса, так как в 2021 году главный трофей завоевала итальянская группа Maneskin.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Музыкальный конкурс Евровидение пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была инициатором выдвижения этой кандидатуры.
"Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение 2022", - цитирует Аппендино РИА Новости.
"Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение 2022", - цитирует Аппендино РИА Новости.
"Мы счастливы, что Турин будет принимать Евровидение, международный фестиваль, который любит широкая публика в любой стране. Благодаря прекрасной победе группы Maneskin песенный конкурс возвращается в Италию через 31 год. Этот город имеет все характеристики, чтобы принять столь престижное мероприятие", - заявил гендиректор итальянского государственного телевидения Rai Карло Фуортес.
На проведение конкурса вместе с Турином претендовали также Милан, Болонья, Римини и Пезаро. По словам Фуортеса, Rai и Европейскому вещательному союзу было трудно принять окончательное решение, учитывая высокий уровень поданных заявок.
Евровидение пройдет в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.