https://ru.sputnik.md/20211008/evrovidenie-2022-proydet-v-turine--45362061.html

Евровидение-2022 пройдет в Турине

Евровидение-2022 пройдет в Турине

Евровидение-2022 пройдет в Турине весной

2021-10-08T18:03+0300

2021-10-08T18:03+0300

2021-10-08T18:03+0300

общество

в мире

евровидение

турин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1f/34939379_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6bc68d25c67e7b99bed1c0e5d4ccc1de.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Музыкальный конкурс Евровидение пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была инициатором выдвижения этой кандидатуры."Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение 2022", - цитирует Аппендино РИА Новости.На проведение конкурса вместе с Турином претендовали также Милан, Болонья, Римини и Пезаро. По словам Фуортеса, Rai и Европейскому вещательному союзу было трудно принять окончательное решение, учитывая высокий уровень поданных заявок.Евровидение пройдет в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.

https://ru.sputnik.md/20210523/Ni-teni-smireniya-kakie-plany-stroyat-pobediteli-Evrovideniya-2021-34846192.html

турин

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, евровидение, турин