https://ru.sputnik.md/20211008/faer-shou-poyuschiy-fontan-i-schastlivye-benderchane-45376788.html

Фаер-шоу, "поющий фонтан" и счастливые бендерчане

Фаер-шоу, "поющий фонтан" и счастливые бендерчане

Фаер-шоу, "поющий фонтан" и счастливые бендерчане

2021-10-08T21:55+0300

2021-10-08T21:55+0300

2021-10-08T21:55+0300

общество

в молдове

бендеры

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ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Бендеры отмечают день города - 613 лет со дня первого упоминания поселения в исторических документах. Праздничная программа стартовала в пятницу, ее главным номером стало открытие Музыкального сквера возле Дворца культуры имени П. Ткаченко. К вечеру бендерчане и гости города потянулись к фонтану, который обещал с закатом солнца "запеть".Для бендерчан 8 октября – повод выйти в город, развеяться, вспомнить свою историю и увидеть что-то новое. С этой традицией уже сроднилась коренная жительница Днестровска Елена Кирьязова.Бендерчанка Юлия Фомина приехала на праздник города из Швейцарии. Первое, что отметила, – преображение родного края.Вечернюю программу открыли артисты. На разогреве – танцоры и фаер-шоу. А потом "запел" красавец фонтан: под "Времена года" Вивальди, мощно и в такт. И сорвал овации. Теперь у Бендер - особый шарм и настроение.Музыкальный сквер – первая ласточка проекта по благоустройству центра Бендер. В планах - организовать улично-дорожную сеть и модернизировать сквер у площади Освобождения, другие зеленые уголки города. Кроме того, предусмотрено строительство вело-пешеходной дорожки от набережной к пляжу.Бендерчане день города отмечают не только в пятницу. В субботу праздничная программа переместится в парк Александра Невского на территории Бендерской крепости.

бендеры

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в молдове, бендеры