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Фаер-шоу, "поющий фонтан" и счастливые бендерчане
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© Sputnik / Sorokopud JuliaДень города в Бендерах
© Sputnik / Sorokopud Julia
День города в Бендерах: открытие Музыкального сквера стало центральным событием праздничной программы.
ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Бендеры отмечают день города - 613 лет со дня первого упоминания поселения в исторических документах. Праздничная программа стартовала в пятницу, ее главным номером стало открытие Музыкального сквера возле Дворца культуры имени П. Ткаченко. К вечеру бендерчане и гости города потянулись к фонтану, который обещал с закатом солнца "запеть".
"Бендеры – первый город в Приднестровье, который массово начал отмечать свой праздник. В октябре 1998-го были мощные трехдневные гуляния. Приехали тогда поп-звезды Алена Апина. Мурат Насыров, группа Кар-Мэн. Я все это помню. Это было главное впечатление моего детства. И после этого самое важное, что сохранилась эта концепция: и уважение к истории, и переход к современности", - говорит бендерчанин Максим Кирьязов.
© Sputnik / Sorokopud JuliaМаксим и Елена Кирьязовы
Максим и Елена Кирьязовы
© Sputnik / Sorokopud Julia
Для бендерчан 8 октября – повод выйти в город, развеяться, вспомнить свою историю и увидеть что-то новое. С этой традицией уже сроднилась коренная жительница Днестровска Елена Кирьязова.
"Я почему-то думала, что такие массовые гуляния только в Тирасполе происходят. Но когда в прошлый раз приехала на день города в Бендеры в крепость, из-за пандемии он был в усеченном формате, я удивилась и заново в этот город влюбилась. И даже сложилась у нас такая мультигородская приднестровская семья – я из Днестровская, муж из Бендер, а сын родился в Тирасполе", - признается Елена Кирьязова.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЮлия Фомина
Юлия Фомина
© Sputnik / Sorokopud Julia
Бендерчанка Юлия Фомина приехала на праздник города из Швейцарии. Первое, что отметила, – преображение родного края.
"Каждый раз, когда приезжаю, радуюсь. Все строится – и наши Бендеры. Крепость – это наше достояние. Я сюда и друзей привозила, и туристов, иностранцев. Это очень круто, по сравнению тем, что было в моем детстве. Я же ребенок 90-х. Конечно, вижу разницу. Вот сейчас ждем фонтан!" - подмечает Юлия Фомина.
© Sputnik / Sorokopud JuliaДень города в Бендерах
День города в Бендерах
© Sputnik / Sorokopud Julia
Вечернюю программу открыли артисты. На разогреве – танцоры и фаер-шоу. А потом "запел" красавец фонтан: под "Времена года" Вивальди, мощно и в такт. И сорвал овации. Теперь у Бендер - особый шарм и настроение.
© Sputnik / Sorokopud JuliaДень города в Бендерах
День города в Бендерах
© Sputnik / Sorokopud Julia
Музыкальный сквер – первая ласточка проекта по благоустройству центра Бендер. В планах - организовать улично-дорожную сеть и модернизировать сквер у площади Освобождения, другие зеленые уголки города. Кроме того, предусмотрено строительство вело-пешеходной дорожки от набережной к пляжу.
Бендерчане день города отмечают не только в пятницу. В субботу праздничная программа переместится в парк Александра Невского на территории Бендерской крепости.