https://ru.sputnik.md/20211008/gde-v-kishineve-8-oktyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45352830.html

Где в Кишиневе 8 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 8 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T11:40+0300

2021-10-08T11:40+0300

2021-10-08T11:40+0300

коронавирус

троллейбус

вакцинация

в молдове

кишинев

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 8 октября, до 18.00.Троллейбус направится в сектор Рышкановка на Старую почту и разместится на улице Соколень, 7/2 , рядом с рынком Ceucari.Автобус будет располагаться в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 9 октябряТроллейбус направят в сектор Центр на проспект Штефана чел Маре, к торговому центру Unic.Автобус будет располагаться на улице Армянской, у входа в Центральный рынок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

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https://ru.sputnik.md/20211008/beremennost-vaktsinatsiya-vrach-oslozhneniya-45350589.html

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троллейбус, вакцинация, в молдове, кишинев