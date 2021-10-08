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Где в Кишиневе 8 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 8 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T11:40+0300
2021-10-08T11:40+0300
коронавирус
троллейбус
вакцинация
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 8 октября, до 18.00.Троллейбус направится в сектор Рышкановка на Старую почту и разместится на улице Соколень, 7/2 , рядом с рынком Ceucari.Автобус будет располагаться в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 9 октябряТроллейбус направят в сектор Центр на проспект Штефана чел Маре, к торговому центру Unic.Автобус будет располагаться на улице Армянской, у входа в Центральный рынок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211008/ivantsov-sekrety-svobodnykh-puteshestviy-v-epokhu-covid-19-45269766.html
https://ru.sputnik.md/20211008/beremennost-vaktsinatsiya-vrach-oslozhneniya-45350589.html
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Евгений Чебан
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троллейбус, вакцинация, в молдове, кишинев

Где в Кишиневе 8 октября находятся мобильные пункты вакцинации

11:40 08.10.2021
92
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 8 октября, до 18.00.
Троллейбус направится в сектор Рышкановка на Старую почту и разместится на улице Соколень, 7/2 , рядом с рынком Ceucari.
Автобус будет располагаться в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 9 октября

Троллейбус направят в сектор Центр на проспект Штефана чел Маре, к торговому центру Unic.
Автобус будет располагаться на улице Армянской, у входа в Центральный рынок.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Беременная женщина, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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Беременность и вакцинация – врач рассказал, возможны ли осложнения
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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