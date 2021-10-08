https://ru.sputnik.md/20211008/gudumak-chemu-mediki-moldovy-mogut-pouchitsya-u-rossiyskikh-kolleg-45247642.html
Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
Кавалер Ордена Республики рассказала, как она боролась за медицину, чему ее научила российская школа и как перенимать лучшее из опыта других стран.
2021-10-08T08:00+0300
2021-10-08T08:00+0300
2021-10-08T08:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/04/45247725_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_344871e653b3ab61ace3918e819790cc.jpg
Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
Гудумак и сегодня высказывает большую благодарность российской школе медицины, которая унаследовала немецкий опыт, за то, как русские врачи принимали и обучали своих коллег из Молдовы. Если ты малоумный врач, то среда врачей таких не принимала. Академик и заведующий кафедры Юрий Федорович Исаков советовал окружать себя умными людьми, среди которых врач начинал расти. Очень важно обладать хорошими манерами и неустанно учиться.Сегодня, продолжила Гудумак, молдавские медики поддерживают очень хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, потому что везде есть умные люди, у которых есть чему поучиться. Доктора из Молдовы стажируются в Румынии, Франции и Германии, ведь даже у небольшой страны есть что-то свое, что можно подсмотреть и внедрить. Не стоит оценивать страны по их руководителям, гораздо продуктивнее видеть их уникальные особенности, - к примеру, поражающая дисциплина Китая. Правительства должны хорошо обдумывать, что лучшее можно взять в других странах, - иногда это можно украсть, а иногда - договориться без взаимной критики.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/04/45247725_29:0:598:427_1920x0_80_0_0_7f946e469c40200d55d5b0024993521b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег
Кавалер Ордена Республики рассказала, как она боролась за медицину, чему ее научила российская школа и как перенимать лучшее из опыта других стран.
"Я из поколения Советского Союза. Мой учитель - академик Наталья Георгиу - была единственной женщиной-врачом из Республики Молдова, которая являлась членом Академии наук Советского Союза. Нас воспитывали в этом духе. В парламенте я боролась за медицину. Я не политик, поэтому вся наша дружба с Россией была дружбой между нашими докторами, профессорами и академиками", - поделилась воспоминаниями в эфире студии Sputnik Молдова профессор, академик, кавалер Ордена Республики Ева Гудумак.
Гудумак и сегодня высказывает большую благодарность российской школе медицины, которая унаследовала немецкий опыт, за то, как русские врачи принимали и обучали своих коллег из Молдовы. Если ты малоумный врач, то среда врачей таких не принимала. Академик и заведующий кафедры Юрий Федорович Исаков советовал окружать себя умными людьми, среди которых врач начинал расти. Очень важно обладать хорошими манерами и неустанно учиться.
"Я побывала во многих странах, где не допускали к операционному столу, а в Москве такой допуск у нас был. Нас били по рукам, если мы делали что-то не то. К нам относились, как к детям, а наши учителя были для нас родителями, поэтому я очень благодарна профессорам, которые нас обучали", - рассказала академик.
Сегодня, продолжила Гудумак, молдавские медики поддерживают очень хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, потому что везде есть умные люди, у которых есть чему поучиться. Доктора из Молдовы стажируются в Румынии, Франции и Германии, ведь даже у небольшой страны есть что-то свое, что можно подсмотреть и внедрить.
Не стоит оценивать страны по их руководителям, гораздо продуктивнее видеть их уникальные особенности, - к примеру, поражающая дисциплина Китая. Правительства должны хорошо обдумывать, что лучшее можно взять в других странах, - иногда это можно украсть, а иногда - договориться без взаимной критики.
"Жизнь слишком коротка и сложна, чтобы тратить ее на конфликты. Я за то, чтобы, не критикуя, Молдова дружила со всеми странами, и в особенности с теми, кто нам помогает. Ведь мы не критикуем наших родителей, когда думаем, что они ошибаются, а потом оказывается, что ошибались мы. Несмотря на мировую напряженность, стоит помнить, что здоровье и наша совесть - превыше всего", - заключила профессор.