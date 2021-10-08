https://ru.sputnik.md/20211008/gudumak-chemu-mediki-moldovy-mogut-pouchitsya-u-rossiyskikh-kolleg-45247642.html

Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег

Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег

Кавалер Ордена Республики рассказала, как она боролась за медицину, чему ее научила российская школа и как перенимать лучшее из опыта других стран.

2021-10-08T08:00+0300

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Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег Гудумак: чему медики Молдовы могут поучиться у российских коллег

Гудумак и сегодня высказывает большую благодарность российской школе медицины, которая унаследовала немецкий опыт, за то, как русские врачи принимали и обучали своих коллег из Молдовы. Если ты малоумный врач, то среда врачей таких не принимала. Академик и заведующий кафедры Юрий Федорович Исаков советовал окружать себя умными людьми, среди которых врач начинал расти. Очень важно обладать хорошими манерами и неустанно учиться.Сегодня, продолжила Гудумак, молдавские медики поддерживают очень хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, потому что везде есть умные люди, у которых есть чему поучиться. Доктора из Молдовы стажируются в Румынии, Франции и Германии, ведь даже у небольшой страны есть что-то свое, что можно подсмотреть и внедрить. Не стоит оценивать страны по их руководителям, гораздо продуктивнее видеть их уникальные особенности, - к примеру, поражающая дисциплина Китая. Правительства должны хорошо обдумывать, что лучшее можно взять в других странах, - иногда это можно украсть, а иногда - договориться без взаимной критики.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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