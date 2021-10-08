https://ru.sputnik.md/20211008/ig-vzyala-otvetstvennost-za-vzryv-v-mecheti-v-afganskoy-provintsii-kunduz-45374585.html

ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз

ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз

Кто совершил взыв в мечети Афганистана

2021-10-08T22:45+0300

2021-10-08T22:45+0300

2021-10-08T22:45+0300

общество

в мире

афганистан

теракт

мечеть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45374582_0:194:3255:2025_1920x0_80_0_0_be9ee518908db20c9a07624eaf2fe867.jpg

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210925/ssha-afganistan-45047961.html

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, афганистан, теракт, мечеть