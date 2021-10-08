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ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
Кто совершил взыв в мечети Афганистана
2021-10-08T22:45+0300
2021-10-08T22:45+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, теракт, мечеть

ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз

22:45 08.10.2021
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© AP Photo / Abdullah SahilМесто взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз
Место взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Abdullah Sahil
По данным очевидцев, при взрыве погибли не менее ста человек.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.
В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.
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Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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