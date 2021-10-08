https://ru.sputnik.md/20211008/ig-vzyala-otvetstvennost-za-vzryv-v-mecheti-v-afganskoy-provintsii-kunduz-45374585.html
ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
Кто совершил взыв в мечети Афганистана
2021-10-08T22:45+0300
2021-10-08T22:45+0300
2021-10-08T22:45+0300
общество
в мире
афганистан
теракт
мечеть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45374582_0:194:3255:2025_1920x0_80_0_0_be9ee518908db20c9a07624eaf2fe867.jpg
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210925/ssha-afganistan-45047961.html
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45374582_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_6f04ba2a7ee49968367f429fe35e9bc2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, афганистан, теракт, мечеть
ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
По данным очевидцев, при взрыве погибли не менее ста человек.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.
В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.
Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.
* Террористическая организация, запрещенная в России