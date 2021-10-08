https://ru.sputnik.md/20211008/ion-kiku-prizval-mayyu-sandu-osvobodit-politzaklyuchennogo-stoyanoglo-45365430.html
Ион Кику призвал Майю Санду "освободить политзаключенного Стояногло"
Ион Кику призвал Майю Санду "освободить политзаключенного Стояногло"
Кику призвал Санду "освободить политзаключенного Стояногло"
2021-10-08T16:30+0300
2021-10-08T16:30+0300
2021-10-08T16:43+0300
политика
майя санду
ион кику
александр стояногло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44271125_0:84:3073:1812_1920x0_80_0_0_898a80df92e2d231cfd58467f6f92fe7.jpg
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Бывший премьер-министр Ион Кику обнародовал в пятницу открытое письмо в адрес президента Майи Санду. По мнению экс-премьера, действующий президент Молдовы в деле Стояногло "поддалась на манипуляции Ливиненко (министр юстиции, - прим. ред)". В постскриптуме бывший премьер-министр Молдовы сообщил, что "сегодня еще раз убедился в абсурдности обвинений, выдвигаемых против господина Стояногло".Дело Стояногло: как развивались событияПятого октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211008/deputaty-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-prosyat-osvobodit-stoyanoglo-pod-lichnye-garantii-45354304.html
https://ru.sputnik.md/20211007/vasile-gafton-u-nas-dostatochno-dokazatelstv-nevinovnosti-stoyanoglo-45344280.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44271125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22e2fac1591cbc59b4f63920b78a6bd6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
майя санду, ион кику, александр стояногло
Ион Кику призвал Майю Санду "освободить политзаключенного Стояногло"
16:30 08.10.2021 (обновлено: 16:43 08.10.2021)
Бывший глава кабинета министров Молдовы назвал некоторых представителей власти "горсткой преступников", а Майю Санду укорил за "серьезную ошибку".
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Бывший премьер-министр Ион Кику обнародовал в пятницу открытое письмо в адрес президента Майи Санду.
"Прошу вас понять, что горстка преступников уже три дня держит в заточении генерального прокурора страны, которой вы руководите. То, что эта банда делает сейчас с господином Стояногло, является очень большой ошибкой, допущенной вами", - написал Кику.
По мнению экс-премьера, действующий президент Молдовы в деле Стояногло "поддалась на манипуляции Ливиненко (министр юстиции, - прим. ред)".
"Призываю вас не усугублять эту ошибку. Освободите незамедлительно генерального прокурора и верните управление государством в конституционное поле. Помогите мне считать вас и дальше президентом Республики Молдова - освободите политического заключенного Александра Стояногло. Восстановите деятельность Генеральной прокуратуры в конституционном поле Республики Молдова", - просит Кику в открытом письме к Майе Санду.
В постскриптуме бывший премьер-министр Молдовы сообщил, что "сегодня еще раз убедился в абсурдности обвинений, выдвигаемых против господина Стояногло".
Дело Стояногло: как развивались события
Пятого октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.