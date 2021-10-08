https://ru.sputnik.md/20211008/ion-kiku-prizval-mayyu-sandu-osvobodit-politzaklyuchennogo-stoyanoglo-45365430.html

Ион Кику призвал Майю Санду "освободить политзаключенного Стояногло"

Ион Кику призвал Майю Санду "освободить политзаключенного Стояногло"

Кику призвал Санду "освободить политзаключенного Стояногло"

2021-10-08T16:30+0300

2021-10-08T16:30+0300

2021-10-08T16:43+0300

политика

майя санду

ион кику

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Бывший премьер-министр Ион Кику обнародовал в пятницу открытое письмо в адрес президента Майи Санду. По мнению экс-премьера, действующий президент Молдовы в деле Стояногло "поддалась на манипуляции Ливиненко (министр юстиции, - прим. ред)". В постскриптуме бывший премьер-министр Молдовы сообщил, что "сегодня еще раз убедился в абсурдности обвинений, выдвигаемых против господина Стояногло".Дело Стояногло: как развивались событияПятого октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по делу требует его ареста на 30 суток.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211008/deputaty-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-prosyat-osvobodit-stoyanoglo-pod-lichnye-garantii-45354304.html

https://ru.sputnik.md/20211007/vasile-gafton-u-nas-dostatochno-dokazatelstv-nevinovnosti-stoyanoglo-45344280.html

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2021

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майя санду, ион кику, александр стояногло