https://ru.sputnik.md/20211008/ivantsov-sekrety-svobodnykh-puteshestviy-v-epokhu-covid-19-45269766.html
Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
Эксперт в области туризма рассказал, куда могут отправиться граждане Молдовы, какие нюансы существуют в вопросе вакцин и как получить сертификат Европейского союза.
2021-10-08T09:00+0300
2021-10-08T09:00+0300
2021-10-08T10:12+0300
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Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
"Граждан Молдовы начали пускать в другие страны, и правила в туризме постепенно устаканиваются. Проходит некий сумбур, но в этом уже можно уловить логику. Принцип очень простой – если у вас есть вакцина, то вы можете поехать практически куда угодно. Если вакцины нет, то придется делать тест, с которым, даже с молдавским паспортом, можно въехать в большинство стран. Некоторые страны требуют и тест, и вакцину", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области туризма Алексей Иванцов.Вместе с тем есть страны, которые признают только определенные вакцины. А есть страны, которым неинтересны бумажки, которые вы получили в своей стране, – для них важно, чтобы при въезде вы сделали тест."Сегодня у многих молдаван есть паспорт Румынии, но мало кто знает, как, поставив вакцину в Молдове и используя румынский паспорт, получить европейский сертификат о вакцинации. Для этого надо заполнить форму на румынском сайте, где ваш молдавский сертификат вакцинации заменят на полноценный европейский документ, а на почту вам вышлют необходимый QR-код. Занимает это всего один-два дня", - заключил эксперт.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, туризм, вакцинация
Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
09:00 08.10.2021 (обновлено: 10:12 08.10.2021)
Эксперт в области туризма рассказал, куда могут отправиться граждане Молдовы, какие нюансы существуют в вопросе вакцин и как получить сертификат Европейского союза.
"Граждан Молдовы начали пускать в другие страны, и правила в туризме постепенно устаканиваются. Проходит некий сумбур, но в этом уже можно уловить логику. Принцип очень простой – если у вас есть вакцина, то вы можете поехать практически куда угодно. Если вакцины нет, то придется делать тест, с которым, даже с молдавским паспортом, можно въехать в большинство стран. Некоторые страны требуют и тест, и вакцину", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
эксперт в области туризма Алексей Иванцов.
"Весь нюанс в том, - продолжил Иванцов, - что все зависит от того, какая у вас вакцина. Если это одна из вакцин "большой четверки", то ограничений для путешествий для вас нет. Надо сказать, что не все вакцины пока признают, но постепенно в этом вопросе страны открываются".
Вместе с тем есть страны, которые признают только определенные вакцины. А есть страны, которым неинтересны бумажки, которые вы получили в своей стране, – для них важно, чтобы при въезде вы сделали тест.
"Сегодня у многих молдаван есть паспорт Румынии, но мало кто знает, как, поставив вакцину в Молдове и используя румынский паспорт, получить европейский сертификат о вакцинации. Для этого надо заполнить форму на румынском сайте, где ваш молдавский сертификат вакцинации заменят на полноценный европейский документ, а на почту вам вышлют необходимый QR-код. Занимает это всего один-два дня", - заключил эксперт.