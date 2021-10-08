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Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
Эксперт в области туризма рассказал, куда могут отправиться граждане Молдовы, какие нюансы существуют в вопросе вакцин и как получить сертификат Европейского союза.
2021-10-08T09:00+0300
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Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
"Граждан Молдовы начали пускать в другие страны, и правила в туризме постепенно устаканиваются. Проходит некий сумбур, но в этом уже можно уловить логику. Принцип очень простой – если у вас есть вакцина, то вы можете поехать практически куда угодно. Если вакцины нет, то придется делать тест, с которым, даже с молдавским паспортом, можно въехать в большинство стран. Некоторые страны требуют и тест, и вакцину", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области туризма Алексей Иванцов.Вместе с тем есть страны, которые признают только определенные вакцины. А есть страны, которым неинтересны бумажки, которые вы получили в своей стране, – для них важно, чтобы при въезде вы сделали тест."Сегодня у многих молдаван есть паспорт Румынии, но мало кто знает, как, поставив вакцину в Молдове и используя румынский паспорт, получить европейский сертификат о вакцинации. Для этого надо заполнить форму на румынском сайте, где ваш молдавский сертификат вакцинации заменят на полноценный европейский документ, а на почту вам вышлют необходимый QR-код. Занимает это всего один-два дня", - заключил эксперт.
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Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19

09:00 08.10.2021 (обновлено: 10:12 08.10.2021)
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Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт в области туризма рассказал, куда могут отправиться граждане Молдовы, какие нюансы существуют в вопросе вакцин и как получить сертификат Европейского союза.
"Граждан Молдовы начали пускать в другие страны, и правила в туризме постепенно устаканиваются. Проходит некий сумбур, но в этом уже можно уловить логику. Принцип очень простой – если у вас есть вакцина, то вы можете поехать практически куда угодно. Если вакцины нет, то придется делать тест, с которым, даже с молдавским паспортом, можно въехать в большинство стран. Некоторые страны требуют и тест, и вакцину", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области туризма Алексей Иванцов.

"Весь нюанс в том, - продолжил Иванцов, - что все зависит от того, какая у вас вакцина. Если это одна из вакцин "большой четверки", то ограничений для путешествий для вас нет. Надо сказать, что не все вакцины пока признают, но постепенно в этом вопросе страны открываются".

Вместе с тем есть страны, которые признают только определенные вакцины. А есть страны, которым неинтересны бумажки, которые вы получили в своей стране, – для них важно, чтобы при въезде вы сделали тест.
"Сегодня у многих молдаван есть паспорт Румынии, но мало кто знает, как, поставив вакцину в Молдове и используя румынский паспорт, получить европейский сертификат о вакцинации. Для этого надо заполнить форму на румынском сайте, где ваш молдавский сертификат вакцинации заменят на полноценный европейский документ, а на почту вам вышлют необходимый QR-код. Занимает это всего один-два дня", - заключил эксперт.
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