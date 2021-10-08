https://ru.sputnik.md/20211008/ivantsov-sekrety-svobodnykh-puteshestviy-v-epokhu-covid-19-45269766.html

Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19

Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19

Эксперт в области туризма рассказал, куда могут отправиться граждане Молдовы, какие нюансы существуют в вопросе вакцин и как получить сертификат Европейского союза.

2021-10-08T09:00+0300

2021-10-08T09:00+0300

2021-10-08T10:12+0300

радио

утро на sputnik’e

подкасты

туризм

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45273479_0:67:641:427_1920x0_80_0_0_200c3406b3e6cdf963354035a9a2f3ca.jpg

Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19 Иванцов: секреты свободных путешествий в эпоху COVID-19

"Граждан Молдовы начали пускать в другие страны, и правила в туризме постепенно устаканиваются. Проходит некий сумбур, но в этом уже можно уловить логику. Принцип очень простой – если у вас есть вакцина, то вы можете поехать практически куда угодно. Если вакцины нет, то придется делать тест, с которым, даже с молдавским паспортом, можно въехать в большинство стран. Некоторые страны требуют и тест, и вакцину", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области туризма Алексей Иванцов.Вместе с тем есть страны, которые признают только определенные вакцины. А есть страны, которым неинтересны бумажки, которые вы получили в своей стране, – для них важно, чтобы при въезде вы сделали тест."Сегодня у многих молдаван есть паспорт Румынии, но мало кто знает, как, поставив вакцину в Молдове и используя румынский паспорт, получить европейский сертификат о вакцинации. Для этого надо заполнить форму на румынском сайте, где ваш молдавский сертификат вакцинации заменят на полноценный европейский документ, а на почту вам вышлют необходимый QR-код. Занимает это всего один-два дня", - заключил эксперт.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, туризм, вакцинация