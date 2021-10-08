https://ru.sputnik.md/20211008/kak-sebya-chuvstvuesh-segodnya---aktsiya-minzdrava-moldovy-45368997.html

"Как себя чувствуешь сегодня?" - акция Минздрава Молдовы

"Как себя чувствуешь сегодня?" - акция Минздрава Молдовы

Цель кампании - поддержать людей, страдающих расстройствами психики. 08.10.2021, Sputnik Молдова

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общество

минздрав молдовы

психическое расстройство

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В канун Всемирного дня психического здоровья Министерство здравоохранения Молдовы запустило акцию "Как себя чувствуешь сегодня?" Мероприятие проводится совместно с офисом Всемирной организации здравоохранения в РМ и ставит своей целью поддержать людей с расстройствами психики. В рамках кампании запущен портал, который содержит подробную информацию о проблемах, связанных психическим здоровьем, советы и рекомендации специалистов, истории людей, перенесших психические расстройства, а также специализированные информационные материалы.

https://ru.sputnik.md/20210308/Megan-Markl-v-intervyu-rasskazala-o-zamuzhestve-i-myslyakh-o-suitside-33909292.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

минздрав молдовы, психическое расстройство, в молдове