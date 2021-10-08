https://ru.sputnik.md/20211008/kak-sebya-chuvstvuesh-segodnya---aktsiya-minzdrava-moldovy-45368997.html
"Как себя чувствуешь сегодня?" - акция Минздрава Молдовы
"Как себя чувствуешь сегодня?" - акция Минздрава Молдовы
Цель кампании - поддержать людей, страдающих расстройствами психики. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T20:50+0300
2021-10-08T20:50+0300
2021-10-08T20:50+0300
общество
минздрав молдовы
психическое расстройство
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В канун Всемирного дня психического здоровья Министерство здравоохранения Молдовы запустило акцию "Как себя чувствуешь сегодня?" Мероприятие проводится совместно с офисом Всемирной организации здравоохранения в РМ и ставит своей целью поддержать людей с расстройствами психики. В рамках кампании запущен портал, который содержит подробную информацию о проблемах, связанных психическим здоровьем, советы и рекомендации специалистов, истории людей, перенесших психические расстройства, а также специализированные информационные материалы.
https://ru.sputnik.md/20210308/Megan-Markl-v-intervyu-rasskazala-o-zamuzhestve-i-myslyakh-o-suitside-33909292.html
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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минздрав молдовы, психическое расстройство, в молдове
"Как себя чувствуешь сегодня?" - акция Минздрава Молдовы
Цель кампании - поддержать людей, страдающих расстройствами психики.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В канун Всемирного дня психического здоровья Министерство здравоохранения Молдовы запустило акцию "Как себя чувствуешь сегодня?" Мероприятие проводится совместно с офисом Всемирной организации здравоохранения в РМ и ставит своей целью поддержать людей с расстройствами психики.
"Также акция предполагает продвижение 40 центров психического здоровья по всей стране, где все нуждающиеся смогут анонимно получить бесплатные консультации и помощь квалифицированных специалистов в решении психологических проблем", - говорится на официальном интернет-ресурсе ведомства.
В рамках кампании запущен портал
, который содержит подробную информацию о проблемах, связанных психическим здоровьем, советы и рекомендации специалистов, истории людей, перенесших психические расстройства, а также специализированные информационные материалы.