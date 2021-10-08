https://ru.sputnik.md/20211008/kak-vruchnuyu-organizovat-v-moldove-gazovyy-krizis-45375092.html

Как вручную организовать в Молдове газовый кризис

Как вручную организовать в Молдове газовый кризис

Как вручную организовать в Молдове газовый кризис

2021-10-08T21:05+0300

2021-10-08T21:05+0300

2021-10-08T21:05+0300

политика

газ

правительство

газпром

майя санду

президент

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Газовый кризис, который быстро развивается в Молдове, со всей определенностью можно назвать кризисом рукотворным. То есть, как поскользнуться на пустом месте в чрезвычайно важных вопросах энергоснабжения страны и обуздания инфляции — это к правительству и президенту Молдовы. Осенью 2021 года они в этом вопросе считаются главными специалистами.Действительно, еще летом 2021 года, казалось бы, ничто не предвещало катастрофы. Все знали, что контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает 30 сентября. Однако беспокойства это не вызывало ни в администрации президента, ни в парламенте, ни в правительстве. В Кишиневе царило праздничное, безмятежное настроение, а Майя Санду посещала европейские столицы и принимала поздравления от первых лиц в Брюсселе и Страсбурге.В Москву президент Молдовы ехать не собиралась — хотя в телевизионных интервью и не отрицала, что, возможно, поедет — "когда будет готова".Готовность у президента так и не наступила, зато наступил сентябрь. А вместе с ним и почти панические настроения в стане экспертов и в прессе. До истечения контракта оставался месяц, но никаких признаков начала переговоров официального Кишинева с "Газпромом" не было.А в середине сентября президент щедро плеснула бензином (который, кстати, все дорожает) на угли тлеющего беспокойства.То есть, выяснилось, что все это время глава государства (а значит, и абсолютно подчиненное воле президента правительство) и не собиралась бороться за выгодные цены на газ для Молдовы. Этот подход выглядел абсолютно новым, свежим и настоящим ноу-хау молдавской администрации — на фоне непростых переговоров о поставках газа, которые активно вели правительства в столицах стран-членов Евросоюза.Некоторые из них даже вступали в конфликт с другими правительствами, как это произошло в случае с Венгрией и Украиной. Заботясь об энергобезопасности, Венгрия заключила контракт с РФ на поставку газа в обход Украины в течение следующих 15 лет. Это вызвало резкую реакцию в Киеве. В итоге между двумя странами разгорелся настоящий дипломатический скандал, с вызовом послов в МИД и заявлениями министров иностранных дел о вмешательстве во внутренние дела.Это биение жизни и накал эмоций оказались совершенно чуждыми для Кишинева, где до последнего момента правительство и президент продолжали вести себя как лица, посторонние для каких бы то ни было переговоров с Россией о поставке газа. В телевизионных интервью они настойчиво давали понять, что договариваться с "Газпромом" — это исключительная компетенция "Молдовагаза" (в котором правительство Молдовы контролирует 35% акций), и что власть никакого отношения к происходящему не имеет. И иметь не может.Однако эксперты считают иначе. Цена российского газа зависит не только от рынка, но и от переговоров с теми, кто может повлиять на ее формирование. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал, например, политолог и профессор Александр Кузнецов. Он привел пример Белоруссии, где цена газа ниже, чем в некоторых регионах самой России. Свои цены (и свои условия контрактов) - и у бывших советских республик, которую они получили, благодаря переговорам.Не секрет, что к тому времени, когда вопрос о заключении нового (или продлении действующего) контракта с "Газпромом" встал ребром, президент Молдовы успела предпринять достаточно резкие шаги, которые в России были расценены как недружественные.В частности, Майя Санду приняла участие в форуме "Крымской платформы", где заявила об "аннексии" со стороны России. Этот внешнеполитический реверанс перед Киевом был однозначно негативно воспринят в Москве. Эти заявления последовали после категоричных высказываний о том, что российские военнослужащие должны покинуть Молдову — причем речь шла и о миротворцах.То есть, президент Молдовы сознательно и последовательно, можно сказать, собственными руками возводила перед собой препятствия для продуктивного диалога с Москвой.Возможно, причиной стал геополитический фактор и стремление Санду дистанцироваться от любых партнерских связей, чтобы подчеркнуть преданность внешнеполитической повестке Брюсселя и Вашингтона. Другие обозреватели считают, что трудности — психологического и, если можно так сказать, инерционного порядка. То есть, Майя Санду просто не представляет, с чего именно начать развитие отношений с Россией просто потому, что ее политическая карьера никогда не подразумевала сотрудничества с государствами в рамках СНГ и ЕАЭС и была ориентирована исключительно на ЕС и США.В любом случае нынешний газовый кризис — это следствие бездействия властей Молдовы и их приверженности "евроинтеграционному" курсу на конфронтацию с Россией, который в ЕС навязывают странам Восточной Европы. Со стороны России никаких препятствий для переговоров с Молдовой о поставках газа точно не возникало. То есть, все проблемы — на нашей стороне.Именно этот подход официального Кишинева к вопросам энергобезопасности стал причиной и октябрьской цены в 790 долларов за тысячу кубометров газа, и дефицита газа в транспортной системе Молдовы, и перебоев с поставками топлива для Молдавской ГРЭС, ведущего производителя электроэнергии.Вечером в пятницу, 8 октября, вице-премьер Андрей Спыну, который отправился в Санкт-Петербург спасать положение, опубликовал оптимистическое сообщение в Facebook, где заявил, что переговоры продолжаются. Оптимистические интонации этого сообщения усилил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, который прокомментировал пост вице-премьера словами "Все будет хорошо".Пресс-конференцию Спыну обещал провести в понедельник. А пока неизвестно, действительно ли все хорошо, и сколько именно будет стоить это "хорошо".Но в любом случае это "хорошо" не будет заслугой властей Молдовы, которые сделали все, чтобы провалить вопрос о поставках газа в страну по хоть сколько-нибудь приемлемой для небогатого государства цене.

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https://ru.sputnik.md/20211001/prognoz-direktor-nare-tarif-gaz-vyrastet-bolee-chem-na-50-45189966.html

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html

https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html

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газ, правительство, газпром, майя санду, президент, андрей спыну