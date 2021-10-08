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Компания по доставке еды оштрафована в Китае на 533 миллиона долларов
Компания по доставке еды оштрафована в Китае на 533 миллиона долларов
Компания по доставке еды оштрафована в китае на 533 миллиона долларов
2021-10-08T23:02+0300
2021-10-08T23:02+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Китайские власти оштрафовали компанию Meituan, специализирующуюся на доставке еды, на сумму около 533 миллиона долларов за нарушение антимонопольного законодательства, следует из заявления главного государственного управления Китая по контролю и регулированию рынка, пишет РИА Новости.Государственное управление Китая по регулированию рынка начало расследование в отношении Meituan в апреле этого года. По данным регулятора, начиная с 2018 года компания злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала другие компании, использующие ее платформу, подписывать эксклюзивные соглашения о сотрудничестве и подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им продавать свою продукцию на других конкурирующих платформах.В апреле этого года за нарушение антимонопольного законодательства государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов).Как следует из заявления Meituan, распространенного китайскими СМИ, в компании "полностью принимают" наказание и готовы "полностью подчиниться", а также готовы прекратить применять практику "эр сюань и".
https://ru.sputnik.md/20210923/kitay-k-2035-godu-vyyti-v-lidery-ntellektualnoy-sobstvennosti-44995901.html
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в мире, китай, торговля, штрафы

Компания по доставке еды оштрафована в Китае на 533 миллиона долларов

23:02 08.10.2021
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© AFP 2021 / Manan VatsyayanaПродавец с бананами на велосипеде в Ханое
Продавец с бананами на велосипеде в Ханое - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
Компанию оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Китайские власти оштрафовали компанию Meituan, специализирующуюся на доставке еды, на сумму около 533 миллиона долларов за нарушение антимонопольного законодательства, следует из заявления главного государственного управления Китая по контролю и регулированию рынка, пишет РИА Новости.
"8 октября 2021 года государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка приняло решение об административном наказании в соответствии с законом в отношении Meituan. Было принято решение наложить штраф в размере 3% от продаж на внутреннем рынке в 2020 году (114,7 миллиарда юаней) на общую сумму 3,44 миллиарда юаней (около 533 миллиона долларов)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора в пятницу.
Государственное управление Китая по регулированию рынка начало расследование в отношении Meituan в апреле этого года. По данным регулятора, начиная с 2018 года компания злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала другие компании, использующие ее платформу, подписывать эксклюзивные соглашения о сотрудничестве и подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им продавать свою продукцию на других конкурирующих платформах.
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В апреле этого года за нарушение антимонопольного законодательства государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов).
Как следует из заявления Meituan, распространенного китайскими СМИ, в компании "полностью принимают" наказание и готовы "полностью подчиниться", а также готовы прекратить применять практику "эр сюань и".
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