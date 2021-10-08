https://ru.sputnik.md/20211008/komrat-planiruyut-obyavit-kulturnoy-stolitsey-sng-45350034.html
Комрат планируют объявить культурной столицей СНГ
Комрат планируют объявить культурной столицей СНГ
Решение может быть согласовано на встрече глав МИД СНГ в Минске. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T09:56+0300
2021-10-08T09:56+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Столицу гагаузской автономии муниципий Комрат собираются объявить культурной столицей СНГ в 2023 году. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Проект решения будет согласован на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 14 октября в Минске.В ходе встречи глав МИД СНГ в Минске руководители внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят выносимые на рассмотрение Совета глав государств СНГ проекты заявлений в связи с 30-летним юбилеем Содружества о развитии сотрудничества в сфере миграции, об обеспечении биологической безопасности. На уровне министров будет принято Совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия."Значительное внимание планируется уделить также культурно-гуманитарному направлению. В частности, будут согласованы проекты решения об объявлении города Комрат (Республика Молдова) культурной столицей Содружества в 2023 г. и Плана мероприятий по проведению в 2022-м Года народного творчества и культурного наследия", - сообщила Мария Захарова.На встрече главы внешнеполитических ведомств также утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год.
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
снг, гагаузия, гагауз-ери, новости компаний, мария захарова
Комрат планируют объявить культурной столицей СНГ
09:56 08.10.2021 (обновлено: 10:20 08.10.2021)
Решение может быть согласовано на встрече глав МИД СНГ в Минске.
КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Столицу гагаузской автономии муниципий Комрат собираются объявить культурной столицей СНГ в 2023 году. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Проект решения будет согласован на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 14 октября в Минске.
В ходе встречи глав МИД СНГ в Минске руководители внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят выносимые на рассмотрение Совета глав государств СНГ проекты заявлений в связи с 30-летним юбилеем Содружества о развитии сотрудничества в сфере миграции, об обеспечении биологической безопасности. На уровне министров будет принято Совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
"Значительное внимание планируется уделить также культурно-гуманитарному направлению. В частности, будут согласованы проекты решения об объявлении города Комрат (Республика Молдова) культурной столицей Содружества в 2023 г. и Плана мероприятий по проведению в 2022-м Года народного творчества и культурного наследия", - сообщила Мария Захарова.
На встрече главы внешнеполитических ведомств также утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год.