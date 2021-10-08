https://ru.sputnik.md/20211008/kulminskiy-vstretilsya-s-kozakom-v-moskve-45367083.html
Кульминский встретился с Козаком в Москве
Кульминский встретился с Козаком в Москве
Стороны отметили важность интенсификации переговоров по заключению контракта на поставку газа. 08.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-08T17:21+0300
2021-10-08T17:21+0300
2021-10-08T17:38+0300
газ
дмитрий козак
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Делегация во главе с вице-премьером Владиславом Кульминским, находящаяся с рабочим визитом в Москве, встретилась с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.Заместитель премьер-министра Кульминский выразил заинтересованность Республики Молдова в развитии прагматичного двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном уважении. Республика Молдова выступает за открытый и конструктивный диалог, в том числе по вопросам, по которым у нас разные позиции.Особой темой также стал процесс урегулирования приднестровского конфликта.Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября.Отметим, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.
https://ru.sputnik.md/20211006/spynu-primet-uchastie-gazovom-forume-sankt-peterburge-45314922.html
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газ, дмитрий козак, в молдове
Кульминский встретился с Козаком в Москве
17:21 08.10.2021 (обновлено: 17:38 08.10.2021)
Стороны отметили важность интенсификации переговоров по заключению контракта на поставку газа.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Делегация во главе с вице-премьером Владиславом Кульминским, находящаяся с рабочим визитом в Москве, встретилась с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.
"В ходе встреч стороны обменялись подробными и конструктивными мнениями по всему комплексу вопросов повестки дня двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Заместитель премьер-министра Кульминский выразил заинтересованность Республики Молдова в развитии прагматичного двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном уважении. Республика Молдова выступает за открытый и конструктивный диалог, в том числе по вопросам, по которым у нас разные позиции.
"Была подчеркнута важность развития политического диалога, в том числе в сферах контактов между министерствами иностранных дел и парламентариев. Обсуждалась также тема возобновления работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны также отметили важность активизации переговоров по заключению контракта на поставку природного газа", - сказано в сообщении.
Особой темой также стал процесс урегулирования приднестровского конфликта.
Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября.
Отметим, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.
На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.