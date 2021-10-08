https://ru.sputnik.md/20211008/kulminskiy-vstretilsya-s-kozakom-v-moskve-45367083.html

Кульминский встретился с Козаком в Москве

Кульминский встретился с Козаком в Москве

Стороны отметили важность интенсификации переговоров по заключению контракта на поставку газа. 08.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-08T17:21+0300

2021-10-08T17:21+0300

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газ

дмитрий козак

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Делегация во главе с вице-премьером Владиславом Кульминским, находящаяся с рабочим визитом в Москве, встретилась с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.Заместитель премьер-министра Кульминский выразил заинтересованность Республики Молдова в развитии прагматичного двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном уважении. Республика Молдова выступает за открытый и конструктивный диалог, в том числе по вопросам, по которым у нас разные позиции.Особой темой также стал процесс урегулирования приднестровского конфликта.Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября.Отметим, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.

https://ru.sputnik.md/20211006/spynu-primet-uchastie-gazovom-forume-sankt-peterburge-45314922.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

газ, дмитрий козак, в молдове