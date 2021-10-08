https://ru.sputnik.md/20211008/lavrov-nazval-sostoyanie-otnosheniy-rossiya-es-khronicheskoy-degradatsiey-45361264.html

Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"

Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"

Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"

2021-10-08T16:02+0300

2021-10-08T16:02+0300

2021-10-08T16:02+0300

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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Деградация отношений России и Евросоюза (ЕС) приобретает хронический характер, заявил в пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, его цитируют "Известия".По мнению Лаврова, единственное за последние месяцы конструктивное предложение — инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС — "заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ".В Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет, - добавил он."В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают", — отметил Лавров.Ранее, 23 сентября, на встрече главы российского МИД с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отмечалось, что между РФ и ЕС "сохраняются разногласия", в частности, по ситуации вокруг Украины, в "сфере демократии и прав человека", а также по вопросам "о кибератаках, дезинформации и прочим гибридным угрозам".Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

https://ru.sputnik.md/20210926/lavrov-oon-45050791.html

https://ru.sputnik.md/20210915/lavrov-rossiya-budet-obschatsya-s-temi-stranami-es-kto-k-etomu-gotov-44765436.html

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в мире, политика, европейский союз, международные отношения