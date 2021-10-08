https://ru.sputnik.md/20211008/lavrov-nazval-sostoyanie-otnosheniy-rossiya-es-khronicheskoy-degradatsiey-45361264.html
Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"
Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"
Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"
2021-10-08T16:02+0300
2021-10-08T16:02+0300
2021-10-08T16:02+0300
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КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Деградация отношений России и Евросоюза (ЕС) приобретает хронический характер, заявил в пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, его цитируют "Известия".По мнению Лаврова, единственное за последние месяцы конструктивное предложение — инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС — "заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ".В Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет, - добавил он."В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают", — отметил Лавров.Ранее, 23 сентября, на встрече главы российского МИД с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отмечалось, что между РФ и ЕС "сохраняются разногласия", в частности, по ситуации вокруг Украины, в "сфере демократии и прав человека", а также по вопросам "о кибератаках, дезинформации и прочим гибридным угрозам".Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.
https://ru.sputnik.md/20210926/lavrov-oon-45050791.html
https://ru.sputnik.md/20210915/lavrov-rossiya-budet-obschatsya-s-temi-stranami-es-kto-k-etomu-gotov-44765436.html
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в мире, политика, европейский союз, международные отношения
Лавров назвал состояние отношений Россия-ЕС "хронической деградацией"
Доверие слишком сильно подорвано, считает глава МИД РФ.
КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik.
Деградация отношений России и Евросоюза (ЕС) приобретает хронический характер, заявил в пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, его цитируют "Известия"
.
"Деградация приобретает хронический характер, и последние семь лет оказались, если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, семилеткой упущенных возможностей", — сказал он на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
По мнению Лаврова, единственное за последние месяцы конструктивное предложение — инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС — "заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ".
"Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем и не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя", — заявил Лавров.
В Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет, - добавил он.
"В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают", — отметил Лавров.
Ранее, 23 сентября, на встрече главы российского МИД с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отмечалось, что между РФ и ЕС "сохраняются разногласия", в частности, по ситуации вокруг Украины, в "сфере демократии и прав человека", а также по вопросам "о кибератаках, дезинформации и прочим гибридным угрозам".
Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.